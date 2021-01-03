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Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Çağla Altunkaya'ya övgü dolu sözler

Son zamanlarda Exxen platformunu kurmasıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda ilişkilerinin gayet sağlıklı bir şekilde ilerlediğini belirterek her şeyin normal olduğunu belirtti.

03 Ocak 2021 Pazar 18:48
Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Çağla Altunkaya'ya övgü dolu sözler
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Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 yıl evli olduğu Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından mutluluğu kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya’da yakalayan Ilıcalı, “Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var.” İfadelerini kullandı.

Ilıcalı, “Bu yoğunluk arasında duygusallığa yer ayırıp oradan besin almam çok önemli. Bizim gibilerin özel hayatında mutluluk yaşaması şart. Çağla’dan o besini alıyorum.” dedi.

Sevgilisini yalnız bırakmadı

Exxen dijital platformunun üzerine yoğunlaşan Ilıcalı, ekranlarda son olarak TV8 kanalında ‘Yılbaşı Özel’ programında göründü.

Sevgilisi olan Altunkaya programda yalnız bırakmayarak yanında yer aldı.

22 yaşında olan sevgilisinin eğlenceli vakit geçirmesi zaman zaman ekranlara gelirken; Ilıcalı, sevgilisiyle beraber olduğu bir fotoğrafı da resmi instagram hesabından paylaştı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 18:48
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çağlaAltunkayaAcunılıcalı
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