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Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken gönderme: “Bazı kadınlar Instagram’ın esiri oluyorlar

Sevilen isim Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanan 2.sayfa programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Bazı kadınlar Instagram’ın esiri oluyorlar" diyen Ilıcalı'nın bu sözleri Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 19:27
Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken gönderme: “Bazı kadınlar Instagram’ın esiri oluyorlar
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Ünlü yapımcı ve TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

14 Eylül Salı akşamı gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Haber Global ekranlarından sunduğu Az Önce Konuştum adlı programa katılırken 15 Eylül Çarşamba sabahı ise yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 2.Sayfa programına konuk oldu. Ilıcalı yaptığı açıklamalarla çok konuşulurken ‘Bazı kadınlar Instagram’ın kölesi olmuş’ ifadeleri dikkat çekti. Ilıcalı’nın bu sözleri eski eşi Şeyma Şubaşı’nı hedef alıp almadığı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

‘Instagram’ın esiri oluyorlar’

TV8’in 2. Sayfa programındaysa Müge ve Gülşen, Acun Ilıcalı’ya Çağla’nın kendisinin giyimine karışıp karışmadığını sorulduğunda şöyle yanıtladı; “Ben her zaman söyledigim gibi rahat bir hayat istediğim için böyle bir birliktelik yaşıyorum ama onunda fikrini alıyorum elbette. Çağla çok zevkli bir kız, takdir ediyorum. Bir kere Instagram’ı yok, kapalı. Herkesi kastetmiyorum ama bazı kadınlar Instagram’ın esiri oluyorlar. Senin Instagram’ı kullanman lazım, Instagram seni kullanıyor.’ İfadelerini kullandı.

Ilıcalı iki yıla yakın bir süredir kendinden 30yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşamaya devam ediyor. Candaş Tolga Işık’ın “Yeniden evlenmeyi düşünüyormusun?” sorusunu şöyle yanıtladı; “Şu anda kısmet bu işler. Tekrardan evlenirim yada evlenmem diyemem ama tabiki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. sağolsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni.” İfadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 15.09.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
2.sayfaAcun IlıcalıŞeyma SubaşıAz önce Konuştum
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