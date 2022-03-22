Acun Ilıcalı Yeniden Nikah Masasına Oturuyor! 4. Evlilik mi Geliyor? Şeyma Subaşı Buna Ne Dedi?

TV ekranlarının en başarılı isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı yeniden mi evleniyor? Acun Ilıcalı'nın yeni evlilik iddiaları sosyal medyada gündeme bomba gibi otururken sevgilisi Meedo'dan yeni ayrılan Şeyma Subaşı'nın bu konu hakkında ne düşündüğü oldukça merak edildi. Acun Ilıcalı 4. evliliğini yapmaya mı hazırlanıyor? İşte detaylar...

TV ekranlarının çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı ile ilgili ortaya atılan evlilik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir birlikte olan Acun Ilıcalı'nın 4. kere nikah masasına oturacağı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Peki bu iddialar doğru mu? Acun Ilıcalı yeniden mi evleniyor? İşte detaylar...

Bir Ayrılık Bir Kavuşma!

Meedo ile evliliğe giden ilişkisini 2. kere bitiren Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayrılık haberini takipçileri ile paylaşmıştı. Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evlenmesi beklenirken bir anda 2. kere ayrılması herkes çok şaşırttı. Şeyma Subaşı'nın ayrılık şaşkınlığı takipçilerinin üstünden gitmeden Acun Ilıcalı'nın evlilik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Üç evliliğinden beş kızı olan Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl da en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan torun sahibi olmuştu. Genç sevgilisiyle uzun süredie birlikte olan ve son evliliğini Şeyma Subaşı ile yaptıktan bir kaç yıl sonra boşanan Acun Ilıcalı yeniden mi evleniyor?

Televizyon sektöründeki başarısıyla adından her sene sık sık bahsettiren Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda bir de takım satın almıştı. Futbolla yakından ilgili olan ünlü televizyoncu hem sosyal medyada hem de TV ekranlarında oldukça sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçmişten günümüze kazandığı tüm başarısını tırnakları ile kazıyan Acun Ilıcalı'nın 4. evliliğini yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daha önce genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında ''Onun enerjisi bana iyi geliyor'' diyen ve gittiği her yerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmayan Acun Ilıcalı'nın evlilik iddiaları tüm takipçileri tarafından konuşulmaya başlandı. Peki Acun Ilıcalı evlilik hazırlığı mı yapıyor?

52 Yaşındaki başarılı televizyoncu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleneceği yönündeki iddiaalara henüz bir yanıt vermedi. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacakları konuşulan ikiliden bir açıklama yapmaları bekleniyor.