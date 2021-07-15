Acun Ilıcalı çalışmalarına devam ediyor. Survivor yarışmasının bitmesinin ardından Masterchef yarışmasını yayınlamaya başlayan Acun Ilıcalı, aynı zamanda Exxen’de de çalışmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, bugün Nişantaşı Üniversitesi’nde olduğunu açıkladı. Acun Medya Akademi’yi ziyarete giden Acun Ilıcalı, Üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı, gününü Instagram üzerinde paylaştı.
Survivor’dan sonra Masterchef zamanı
Acun Ilıcalı Nişantaşı Üniversitesi’nde!
Acun Ilıcalı’nın şirketine eleman yetiştirmek adına kurmuş olduğu Acun Medya Akademisi, bugün Acun Ilıcalı tarafından ziyaret edildi. Nişantaşı Üniversitesi’nde bulunun Acun Medya Akademisi içerisinde medya ve gastronomi bölümleri bulunmakta. Acun Medya Akademi’den mezun olan öğrenciler ise, Acun Medya üzerinde staj yapma imkanı kazanıyor. Acun Ilıcalı ziyareti sırasında üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak öğrencilerle görüştü.