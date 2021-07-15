Acun Ilıcalı çalışmalarına devam ediyor. Survivor yarışmasının bitmesinin ardından Masterchef yarışmasını yayınlamaya başlayan Acun Ilıcalı, aynı zamanda Exxen’de de çalışmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, bugün Nişantaşı Üniversitesi’nde olduğunu açıkladı. Acun Medya Akademi’yi ziyarete giden Acun Ilıcalı, Üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı, gününü Instagram üzerinde paylaştı.

Survivor’dan sonra Masterchef zamanı

ekranlarında yayınlanan Survivor’ın, geçtiğimiz haftalarda final yaparak kazananı açıkladı. Survivor’ın kazananı İsmail Balaban oldu. Survivor’ın sona ermesinin ardından TV8 ekranlarının yeni gözde yarışması Masterchef oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini üstlendiği Masterchef, TV8 ekranlarında yeni bölümleriyle karşımızda.

Acun Ilıcalı Nişantaşı Üniversitesi’nde!

Acun Ilıcalı’nın şirketine eleman yetiştirmek adına kurmuş olduğu Acun Medya Akademisi, bugün Acun Ilıcalı tarafından ziyaret edildi. Nişantaşı Üniversitesi’nde bulunun Acun Medya Akademisi içerisinde medya ve gastronomi bölümleri bulunmakta. Acun Medya Akademi’den mezun olan öğrenciler ise, Acun Medya üzerinde staj yapma imkanı kazanıyor. Acun Ilıcalı ziyareti sırasında üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak öğrencilerle görüştü.

