Dünyanın en zengin insanları listesinde yer alan ve İngiliz Chelsea kulübünün sahibi olan Roman Abramoviç lüks yatıyla Bodrum’da görüldü. Rus milyarder “eclipse” adında ultra lüks yatıyla Bodrum açıklarında demirledi.

Rus milyarderin yatı marinalara sığmayacak kadar büyük olması nedeniyle Yalıkavak mevki açıklarına demirledi. Yatın uzunluğunun 164 metre, genişliğinin 22 metre ve toplamda 6 katlı olduğu biliniyor. Ultra lüks yattan sürat botlarının çıktığı ve yatın etrafında güvenlik nedeniyle dolandığı görüldü. Lüks yat turistlerin ilgisini çekerken vatandaşlar lüks yatın fotoğrafını çekti. Edinilen bilgilere göre Abramoviç’in yatta değil, yakınlarda bir koyda mavi tura çıktığı söylendi.

340 milyon Euro değerindeki yatta helikopter pisti ve yüzme havuzlarının olduğu bilinirken, yatın mini denizaltı, spor salonu ve süit lüks odalarının olduğu da söyleniyor.