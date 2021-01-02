Ablası Gamze Erçel'in evinde yeni yıla giren Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile verdiği poz sosyal medyayı salladı

Magazin gündeminden düşmeyen ve sosyal medyada her paylaşımı olay olan Hande Erçel oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.

AŞK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Son dönemlerde Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık magazin gündeminde olan Hande Erçel şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisine de bir süre önce sürpriz bir şekilde son vermişti.

Bir tv kanalında yayınlanan ve yılbaşı akşamı için çekilen programında giydiği göğüs dekolteli kırmızı ceketiyle ekranlara damga vuran güzel oyuncu programda partneri Kerem Bürsin ile bakışmaları ve birbirlerine karşı davranışları aşk iddialarını güçlendirmişti.

YENİ YILDA MAVİ İLE

Hande Erçel yeni yıla ise ablası Gamze Erçel'in evinde girdi. Yeğeni Mavi ile sürekli paylaşımlarda bulunan Hande Erçel bu kez yeni yıl için yeğeni Mavi ile çekildikleri pozları sosyal medyada paylaştı.Paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni alırken dikkatler Erçel’in giydiği derin yırtmaçlı mini elbisesindeydi.

