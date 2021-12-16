Abdullah Şekeroğlu kimdir? Nerelidir? Abdullah Şekeroğlu nerede oturuyor?

Abdullah Şekeroğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Abdullah Şekeroğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Abdullah Şekeroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Abdullah Şekeroğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Abdullah Şekeroğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Oyuncu, Tiyatrocu Abdullah Şekeroğlu bugüne Çok Mu Komik, Ateşin Düştüğü Yer, Elif, Matrakcı Nasuh, Diriliş Ertuğrul, Şevkat Yerimdar ve Zohak gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca 2010 yılında Çok Mu Komik filminin senaristliğini yapmıştır.

Abdullah Şekeroğlu, Elazığlıdır. 1960 doğumludur ve hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Burcu Akreptir.

2014 yılında Demokrat Parti'den Elazığ Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Elazığ Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenciyken öğretmeni tarafından şehir tiyatrolarına girmesi için tavsiye almıştır. Sanat hayatına yazıp oynadığı Kopuk oyunu ile başladı, ardından Kövengin Elleri adlı eseri TRT Radyoda, radyo tiyatrosu olarak oynandı.

1985 yılında FATİH adlı eserde Lukas Notar rolüyle ilk profesyonel tiyatro deneyimini kazanan Abdullah Şekeroğlu, bugüne kadar 200 tiyatro yapımında çeşitli karakterleri canlandırdı. TİSAV aracılığıyla Bireysel Sanat Ödülü'nü almıştır.