ABD’li model Kylie Jenner yine cesur pozlar verdi!

Sosyal medya üzerindeki milyonlarca takipçisi için düzenli olarak paylaşımlarda bulunan ABD’li genç model Kylie Jenner yeni bir paylaşımda daha bulundu. 23 yaşındaki güzel model zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile takipçilerini heyecanlandırmayı başarıyor.

İnstagram üzerinde 195 milyon takipçisi bulunan Jenner yapmış olduğu son paylaşımında göğüs dekolteli bir fotoğrafına yer verdi. Paylaşımında mücevherleri de dikkat çeken Jenner not olarak “sen ara” ifadelerini kullandı. Paylaşıma çok kısa bir süre içinde binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Kozmetik Firmasının Yarısını Satmıştı

Ünlü model daha önce sahibi olduğu kozmetik firmasının yarı hissesini satışa sunarak en zenginler listesine adını yazdırmıştı. 590 milyon dolar kazanan 23 yaşındaki model 170 milyon dolarla eniştesi Kanye West’in ardından geliyor.