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ABD’li model Kylie Jenner yine cesur pozlar verdi!

İki sene arka arkaya “Dünya’nın en genç milyarderi” unvanını elde eden ABD’li model Kylie Jenner yine cesur pozlar verdi! Sosyal medyada çok kısa süre içinde binlerce beğeni toplamayı başardı…

12 Eylül 2020 Cumartesi 01:53
ABD’li model Kylie Jenner yine cesur pozlar verdi!
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Sosyal medya üzerindeki milyonlarca takipçisi için düzenli olarak paylaşımlarda bulunan ABD’li genç model Kylie Jenner yeni bir paylaşımda daha bulundu. 23 yaşındaki güzel model zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile takipçilerini heyecanlandırmayı başarıyor.

İnstagram üzerinde 195 milyon takipçisi bulunan Jenner yapmış olduğu son paylaşımında göğüs dekolteli bir fotoğrafına yer verdi. Paylaşımında mücevherleri de dikkat çeken Jenner not olarak “sen ara” ifadelerini kullandı. Paylaşıma çok kısa bir süre içinde binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Kozmetik Firmasının Yarısını Satmıştı


Ünlü model daha önce sahibi olduğu kozmetik firmasının yarı hissesini satışa sunarak en zenginler listesine adını yazdırmıştı. 590 milyon dolar kazanan 23 yaşındaki model 170 milyon dolarla eniştesi Kanye West’in ardından geliyor.



Son Güncelleme: 12.09.2020 01:53
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jennerİnstagram
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