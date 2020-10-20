ABD’li model Katie Bell'den takipçilerini mest eden pozlar

Dünyaca ünlü tanınan model Katie Bell yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyada ününe ün katmaya devam ediyor.

Her geçen gün takipçi sayısını katlayan model Bell , paylaştığı pozlar ile hayranlarını mest etmeyede devam ediyor.

Sosyal medyada 2 milyonu aşkı takipçisi bulunan ünlü model Katie Bell yaz boyunca verdiği bikinili pozlar ve altına düştüğü notlar ile epey gündemde kalmıştı.

Sosyal medyada verdiği selfie pozları ile epey bilinen model Bell, bu sefer de ayna karşısına geçip selfi pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

25 yaşındaki güzel model ayna karşısında yeşil bikinsiyle birlikte verdiği ayna pozu ile epey beğenildi.

Katie Bell'in bu cesur pozu en az diğer pozları kadar takipçilerinden beğeni ve yorumları aldı.

İşte başarılı ve güzel modelin birbirinden özel iddialı pozları