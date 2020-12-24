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90'lı yılların en gözde modeli Stella Tennant evinde ölü bulundu!

1990'lı yıllara damgasını vuran podyumların en gözde modellerinden Stella Tennant, evinde ölü olarak bulundu.

24 Aralık 2020 Perşembe 13:56
90'lı yılların en gözde modeli Stella Tennant evinde ölü bulundu!
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1990'lı yıllara damgasını vuran podyumların en gözde modellerinden Stella Tennant, evinde ölü olarak bulundu.

Ünlü İskoç model Stella Tennant, evinde ölü olarak bulundu. Dünya moda dünyasını şok eden olay sonrası ünlü modelin ölüm nedeni hayranları tarafında araştırılmaya başlandı.

1990'lı yıllarda podyumların en çok aranılan modellerin başında gelen İskoç model Stella Tennant, 50'inci yaşını kutladıktan tam beş gün sonra hayatını kaybetti. Ünlü modelin ani ölümü moda dünyasında şok etkisi yarattı. 

Karl Lagerfeld, Versace gibi dünyaca ünlü tasarımcıların kıyafetleri için podyumlarda boy gösteren  Stella Tennant'ın 22 Aralık tarihinde hayatını kaybettiği ailesi tarafından duyuruldu. Dünyaca ünlü modelin ailesinin yaptığı açıklamada "Stella harika bir kadındı ve hepimiz için esin kaynağıydı. Çok özlenecek" denildi.

Tennant'ın ölümü sonrası olası bir durum için evinde arama yapan polisin soruşturmasında şüpheli bir durum olmadığını belirtildi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 13:56
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Stella Tennantölüm Haberi
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