80'li yılların meşhur şarkıcısı Erdal Çelik şimdi nerede, nasıl bir hayat sürüyor?

Türkçe popta altın yılın yaşandığı 90’lı yıllarda ünlenmiş olan pek çok şarkıcı solo çalışmalarının öncesinde başka sanatçılar ile projelere imza atmıştı. Bu isimlerden en ünlü olanlardan birisi de Emel ve Erdal ikilisi idi.

Emel Müftüoğlu ile Erdal Çelik, profesyonel olarak ilk albümlerini “Öyle Bir Aşk” ismi ile 1985 yılında yayınladılar. Hürriyet ile röportaj yapan Erdal Çelik, Emel Müftüoğlu ile ikili olmalarından önceki müzik bağını şu sözlerle ifade ediyor:

“Küçük yaşlarda herkes bana şarkı söyletmeye çalışıyordu. Abim de gitar ve keman çalıyordu. Ablamın bir müzisyenle evlenmesiyse tüm bu müzik hislerim ortaya çıktı. Ben de müziğe bodoslama daldım. Hayatımda tek istediğim şey müziğin içinde olmaktı, onu da başardım. Profesyonel anlamda ise müzikten ilk paramı Ankara’daki Kulüp Feyman’dan kazandım. İlk önce Bağcan kardeşlerin Beethoven Kulübü’nde orkestrayla şarkı söylemeye başladım. Sonra Ankara’da ünüm yayıldı ve Feyman’a transfer oldum.”

Erdal Çelik, o dönemleri Ankara gece yaşamının en gösterişli seneleri olarak tanımlıyor:

“Yeni bir nefes olarak görüyorlardı beni. İstanbul’dan Feyman’a eğlenmeye gelinirdi. Ünlü futbolcu ve sanatçıları görürlerdi. O zamanlar gece, sabah 6’ya kadardı. Ben de orada belli saatten sonra Türkçe şarkı söylemek zorundaydım. Orhan Gencebay’ın ‘Yarabbim’ şarkısı yeni çıkmıştı. O şarkı, Ankara’da sayemde meşhur oldu. Gecede 7-8 defa söylerdim. Bir gün Feyman’a Orhan Abi geldi ve şarkıyı söyleme şeklim çok hoşuna gitti. Müziğin fabrikası gibiydi Ankara.”

“Emel benden çok daha hırslıydı”

Sanatçıların kulüpler arasında transfer edildikleri o dönemde Erdal Çelik’e İstanbul’da bulunan mekanlardan teklif gitmiştir. Sanatçı, İstanbul’a geliş hikayesini şu şekilde anlatıyor:

“Feyman’da iyice piştikten sonra Grup Lokomotif ile birleştik. Üçüncü ayımızda hepimizi, askere aldılar. Hepimiz de aynı gün tezkere alınca bize İstanbul yolu gözüktü. Toplu halde İstanbul’a gelip önemli bir gece kulübünde çalışmaya başladık. Orkestra solistliğini seviyordum ama gönlümde tek olarak tanınmak vardı. 1985’te Güneş Gazetesi’nin düzenlediği bir ses yarışmasına katıldım. Benimle Emel (Müftüoğlu) de vardı. Orada tanıştık. Yarışma esnasında, ‘İstanbul seni yeneceğim’ hissi vardı içimde. Sonra finallerde Emel’le birinci oldum. Attila Özdemiroğlu ile de tanışınca orkestracılıktan kopma zamanım gelmişti. Emel ile Attila Özdemiroğlu katkılarıyla ilk albümümüzü çıkardık.”

Emel ve Erdal olarak iki albüm çıkarmalarının ardından yollarına tek başlarına devam etme kararı alan ikiliden Erdal Çelik, ayrılık kararı alışlarını şu sözlerle anlatıyor:

“Çok iyi anlaşıyorduk ve kısa zamanda birbirimize alıştık. Müjde Ar ile Attila Özdemiroğlu, çok iyi ikili olacağımızı düşündü. Emel’le müzikler yapmaya başladık. Onun artılarından biri işine daha hırslı bakmasıydı. Ben ise hep oluruna bırakırdım. Zaman zaman çok uyumlu olsak da zaman zaman birbirimize saldıran insanlar olduk.Ama yaptığımız işin sevilmesi bizim için önemliydi. Bir anda müthiş yükseldik. Ama o yükseklik bize yaramadı. Bir gün bir yerlerde bu işin kopacağını biliyorduk. Ve o da kendi kanatlarıyla uçmak istedi. Attila Abi’nin de dediği gibi ‘insanlar birbirlerinden güç alırlar bir süre sonra kendi kanatlarıyla uçmaya başlarlar’.

Gücümüzü birbirimizden aldık. Ben sahne profesyoneliydim, Emel iş hayatından gelmeydi. Ama ikimizin hamuru güzel bir karışım ortaya çıkardı. Sonuçta Türkiye bizi tanıdı. O sıralar arabeske teslim olmuş bir müzik piyasası vardı. Biz 90’ların ilk kilidini kıran kişileriz. 90’lar bize borçlu, borcunu ödedi mi daha bana ödemedi. O yüzden bekliyorum.”

“’Sen erkeksin dezavantaj olur’ dediler”

Başarılı sanatçının solo kariyerine başlaması ise biraz zor olmuş, Çelik, kasetini kaydetmiş olsa da yayınlayacak bir firma bulamamış. Başarılı sanatçı, ilk albümü “Cana Cansın”ı 1992 senesinde çıkarmış:

“O sıralar kendime bir çıkış yolu aradım ve bestelerimi yapmaya başladım. ‘Gittin Gideli’ şarkısını Altın Güvercin için besteledim. İkinci oldum ve ilk solo kariyerim başladı. Bestlerimi alıp Melih Kibar’a götürdüm. İlk albümün yolunu beraber yaptık.

Hatta o albümde Ozan-Kenan Doğulu kardeşlerin ‘Tek Kürekçim Sensin’ adlı şarkısı yer alır. O albümü elime aldım, Unkapanı’nda plakçı plakçı dolaştım. Beni gören herkes, ‘Emel’le neden ayrıldınız? Sen erkeksin, o dezavantajın var’ cümleleri kuruyordu. Anlam veremiyordum bu sorulara. Fakat İstanbul gece hayatında müthiş iş yapıyordum.

Ardından bu albümü yakmaya karar verdim. Eşim, ‘sen bu kadar çabuk pes edebilecek bir adam mısın’ diye sordu. Bir gece sahnedeyken garson bir not getirdi: ‘Erdal elinde albüm varmış.’ Ardından Burhan Aydemir ve Hilmi Topaloğlu’nun sahibi olduğu Nokta Müzik’le görüştüm.

Albümü yaptığım fiyatın iki misline satın aldılar. Fakat parası olmayan ve hacizlerle boğuşan bir firmaya bilmeden gitmişim. Onlar bana, ben onlara güveniyordum. 90’lara giriş yapmak istiyorlardı, onun için de beni seçmişlerdi. Ardından orası Prestij Müzik oldu. Bana para yerine TV, buzdolabı gibi şeyler verdiler. Ama onlar bana bir kucak açmıştı.”

“Ahmet Kaya’yla tartışmam sonrası yurtdışına taşındım”

Sanatçı, 1995’te “Erdal” isimli albümünü çıkarması sonrasında 2017 yılına dek hiç albüm çıkarmadı. Çelik, “Müziğe bu kadar bağlıyken çok uzun bir ara verdiniz. Nedeni neydi?” sorusunu şu şekilde yanıtlıyor:

“Sanatçının en büyük defosu kırılgan ruhudur. Ben de öyleyim. ‘Canımın İstanbul Köşesi’ şarkımı çıkarmıştım. Yolumu almış gidiyordum. Sonra Rüstem Batum’un TV programına katıldım. Aslında çağırıldığım bir program da değildi.Rüstem, doğrucu olduğumu bildiğinden ‘Sakın konuşma’ dedi. Oradaki muhabbet beni gerdi. Seyirci ‘Niye pet şişeler ile ilgili beste yapmıyorsun’ gibi şeyler soruyordu. İnsanlar, kameralar önünde karşısındaki değersizleştirme adına her türlü şeyi yapıyordu.

Konuklar arasında rahmetli Ahmet Kaya, Cem Karaca vardı. Sevgili Ahmet Bey, beyzbol şapkası

takmıştı. Arkadaşlığımızdan dolayı ‘O şapkayı çıkarabilir misin’ dedim ve o da ‘Bir arkadaşım verdi taktım’ dedi. Biz kapışır gibi olduk, ardından program bitti ve bir yerlerde yemeğe gittik. Futbolcuların birbirlerini didikleyip, maç bitince sahadan kol kola çıkması gibiydi...İnsanlar bunu yanlış anladı. ‘Canımın İstanbul Köşesi’ müzik yayınlayan kanallarda bir numaraydı. O günden sonra aşağıya düşmeye başladı. Bir şeyler olmaya başlamıştı. Ardından içime kapandım. Baktım ki işler yolunda gitmiyor yurtdışına, Amerika’ya taşındım.”

“Avrupa ve Amerika’da sahne almaya devam ettim’

“Birikimleri tükettim. Ama işimi Avrupa ve Amerika’da yapmaya devam ettim. Fakat nasıl yaptım, bilmem ne otelinde bir sezon çalıştım ve paramı kazandım. Göz önünde değildim. Ama genel anlamda hep şarkı söyledim. 96 yılında 1 lira aldığım işten, 50 kuruş almaya başlamıştım.”

“2 oğlum milli yüzücü”

61 yaşında olan Çelik, iki oğlu ve eşi ile beraber İstanbul’da sakin bir hayat sürüyor. Sahne almaya devam eden Çelik, salgın döneminde beste yapmayı da ihmal etmiyor. Çelik’in ilik oğlu da milli sporcu:

“2 oğlum Türk milli takımı ve Galatasaray’da profesyonel yüzücü. İkisinin de Türkiye rekorları var. Doğa Çelik, dört sene önce bir albüm yapmıştı. Onlarla bir gün sahnemin bir bölümünü paylaşmak istiyorum. ‘Çelik Adamlar’ diye bir proje... Yakında bazı şarkılarımı yayınlayacağım. Artık ikilemleri kafamdan attım.”