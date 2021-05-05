7 aylık hamile Cemre Kemer takipçilerini şaşırttı !

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Emre Medina ile nikah masasına oturan şarkıcı Cemre Kemer, 7 aylık hamile. Daha önce zayıflığı ile gündeme gelen Kemer, şimdi de hamilelikteki zayıflığı ile gündemde. Zayıflığı ile eleştirilen şarkıcı kendisini şu cümlelerle ifade etmişti:

"Hayatımda hiç 48'in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık"

Bir dönem müzik camiasının önemli ismi olan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer 2020 yılında Emre Madina ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan şarkıcı bir kız çocuğunun olacağını dile getirmişti.

Şimdilerde 7 aylık hamile olan Kemer, çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Cemre Kemer takipçileri ile hamile kaldığı sıralar 44 kilo olduğunu şimdi ise 10 kilo alarak 54’ yükseldiğini paylaşmıştı.

Hayatı boyunca hiç 48 kilonun üstünü görmediğini söyleyen şarkıcı, şimdilerde iştahının ilk defa böyle açık olduğunu dile getirdi.