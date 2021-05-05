İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

7 aylık hamile Cemre Kemer takipçilerini şaşırttı !

Bir dönem pop dünyasına damga vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan şarkıcının görüntüleri takipçilerini şok etti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:11
7 aylık hamile Cemre Kemer takipçilerini şaşırttı !
Takip Et:

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Emre Medina ile nikah masasına oturan şarkıcı Cemre Kemer, 7 aylık hamile. Daha önce zayıflığı ile gündeme gelen Kemer, şimdi de hamilelikteki zayıflığı ile gündemde. Zayıflığı ile eleştirilen şarkıcı kendisini şu cümlelerle ifade etmişti:

"Hayatımda hiç 48'in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık"

Bir dönem müzik camiasının önemli ismi olan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer 2020 yılında Emre Madina ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan şarkıcı bir kız çocuğunun olacağını dile getirmişti.

Şimdilerde 7 aylık hamile olan Kemer, çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Cemre Kemer takipçileri ile hamile kaldığı sıralar 44 kilo olduğunu şimdi ise 10 kilo alarak 54’ yükseldiğini paylaşmıştı.

Hayatı boyunca hiç 48 kilonun üstünü görmediğini söyleyen şarkıcı, şimdilerde iştahının ilk defa böyle açık olduğunu dile getirdi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CemreKemerHamileşok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?

Popüler Haberler

Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2021
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2021
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs Salı puan durumu!
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Kanada güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
ziraat bankası 0 faizli hayvancılık kredisi başvuru şartları ve faliyetleri
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2021
ING Bank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
4 Mayıs 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
Emanet dizisinin Kiraz'sı Gülderen Güler'nın hayat hikayesi!
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.