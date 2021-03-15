63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?

Bu yıl Los Angeles’ta düzenlenen 63. Grammy Ödülleri yeni sahiplerini buldu. Ödüllerin yanı sıra gecenin en çok konuşulan olayı ünlü isimlerin birbirinden farklı kıyafetleri oldu. Ünlüler bu yıl Grammy’de ne giymiş gelin yakından inceleyelim.

Beyonce

Ünlü şarkıcı bu yıl 9 dalda aday olup 28.Grammy Ödülü’nü alarak müzik sektörü ve Grammy Ödülleri’nde tarihe geçmeye başardı.

Billie Eilish

19 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, ‘Yılın kaydı’ dalında aday oldu ve ‘Everthing I Wanted’ şarkısıyla ödül kazandı. Genç şarkıcı gri ve pembe tonlarında bir takım giydi ve aynı desenli şapka ile maske taktı.

Megan Thee Stallion

Grammy’de ‘En iyi rap performansı’ ve ‘En iyi rap şarkısı’ kategorisinde aday olan Megan Thee Stallion’un Beyonce ile seslendirdi ‘Savage’ şarkısı ile ödüle layık görüldü. Aynı zamanda Stallion ‘En iyi yeni sanatçı’ ödülünü de aldı.

Taylor Swift

Taylor Swift ‘Yılın Albümü’ dalında ‘Folklore’ albümüyle ödül kazandı.

Jacob Collier

Jacob Collier ‘En İyi Düzenleme, Enstrümanlar ve Vokaller’ dalında ‘He Won’t Hold You' şarkısıyla ödülün sahibi oldu.

Jhene Aiko

Jhene Aiko pembe uzun elbisesiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.