63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?

Bu yıl Los Angeles’ta düzenlenen 63. Grammy Ödülleri yeni sahiplerini buldu. Ödüllerin yanı sıra gecenin en çok konuşulan olayı ünlü isimlerin birbirinden farklı kıyafetleri oldu. Ünlüler bu yıl Grammy’de ne giymiş gelin yakından inceleyelim.
Beyonce
Ünlü şarkıcı bu yıl 9 dalda aday olup 28.Grammy Ödülü’nü alarak müzik sektörü ve Grammy Ödülleri’nde tarihe geçmeye başardı.
Billie Eilish
19 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, ‘Yılın kaydı’ dalında aday oldu ve ‘Everthing I Wanted’ şarkısıyla ödül kazandı. Genç şarkıcı gri ve pembe tonlarında bir takım giydi ve aynı desenli şapka ile maske taktı.
Megan Thee Stallion
Taylor Swift
Taylor Swift ‘Yılın Albümü’ dalında ‘Folklore’ albümüyle ödül kazandı.
Jacob Collier
Jacob Collier ‘En İyi Düzenleme, Enstrümanlar ve Vokaller’ dalında ‘He Won’t Hold You' şarkısıyla ödülün sahibi oldu.
Jhene Aiko
Jhene Aiko pembe uzun elbisesiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.