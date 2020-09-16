57 yaşına giren Yonca Evcimik güzelliği ile yıllara meydan okudu

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, 57.yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarla kutladı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Evcimik, düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Yonca Evcimik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, ‘’Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım’’ notunu ekledi.