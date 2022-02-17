İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

50 kilo birden veren Ata Demirer şeker gibi eridi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni projesi için sıkı bir diyete girdi ve 50 kilo birden zayıfladı. Demirer'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:32
50 kilo birden veren Ata Demirer şeker gibi eridi!
Takip Et:

Genel olarak hep fazla kilolarıyla tanınan ünlü komedyen Ata Demirer, yeni projesi için kolları sıvadı. İlk olarak kilo vermeye odaklanan Demirer, 50 kilo birden verdi.

49 yaşındaki ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in verdiği kilolar sonrasındaki son hali dikkat çekerken bir dönem 140 kilolara kadar çıkan ünlü oyuncunun 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etmesi hayranları tarafından çok beğenildi. 

Hayranları yorumlarında ünlü komedyenin adeta şeker gibi erdiğini söylerken Ata Demirer'in son görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak duran, tatlıyı tamamen kesen ve abur cubura da bir süre devam etmeyen Ata Demirer, bu süreç içinde bol bol yüzde ve form tuttu.

İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in hayranları tarafından beğenilen son hali..



Son Güncelleme: 17.02.2022 23:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ata DemirerAta Demirer Diyeti50 KiloAta Demirerin Son Hali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayça Eren kimdir? Nerelidir?
Ayça Eren kimdir? Nerelidir?
Gaye Turgut kimdir?
Gaye Turgut kimdir?
Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?
Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
Dilara Aksüyek kimdir?
Dilara Aksüyek kimdir?

Popüler Haberler

4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
Staj Sigortası nasıl sorgulanır? E-Devlet staj sorgulama işlemi
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Barbaroslar İlyas Kimdir?
Aşkın Tarifi Naz karakteri ( Serra Arıtürk ) kimdir?
Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?
Deceit dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu
Kusursuz dizisi nerede çekilecek?
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
İrem Sak kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Yaşıyor?
Abdülhamit Danışır kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Şubat 2022 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.