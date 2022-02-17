50 kilo birden veren Ata Demirer şeker gibi eridi!

Genel olarak hep fazla kilolarıyla tanınan ünlü komedyen Ata Demirer, yeni projesi için kolları sıvadı. İlk olarak kilo vermeye odaklanan Demirer, 50 kilo birden verdi.

49 yaşındaki ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in verdiği kilolar sonrasındaki son hali dikkat çekerken bir dönem 140 kilolara kadar çıkan ünlü oyuncunun 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etmesi hayranları tarafından çok beğenildi.

Hayranları yorumlarında ünlü komedyenin adeta şeker gibi erdiğini söylerken Ata Demirer'in son görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak duran, tatlıyı tamamen kesen ve abur cubura da bir süre devam etmeyen Ata Demirer, bu süreç içinde bol bol yüzde ve form tuttu.

İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in hayranları tarafından beğenilen son hali..