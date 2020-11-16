44 beden olan Bahar Candan'ın son hali görenleri şaşırttı

TV 8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda’ya sürpriz bir isim dahil edildi. Daha önce yine TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan yarışmaya dahil oldu.

Bahar Candan kimdir?

Doya Doya Moda yarışmasında daha yüksek bedenli kadınların katıldığı biliniyor.yarışmaya katılmak için 44 beden olduğunu açıkladı. Candan’ın bu açıklamasının ardından izleyiciler Bahar Candan’ın son halini araştırmaya başladı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan aynı zamanda Hukuk eğitimi almaktadır. Bahar Candan İşte Benim Stilim yarışmasının ardından Survivor adlı yarışmaya katılmış ve ününü arttırmıştır. Bahar Candan yarışma için 44 beden olduğunu açıklamış ve yeniden gündem olmuştur. Bahar Candan 176 cm boyunda ve şuanda 71 kilodur. İşte Candan’ın son hali;