İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

36 yaşındaki Pelin Karahan leopar desenli bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu

Güzel oyuncu Pelin Karahan, sosyal medyayı salladı. 36 yaşındaki oyuncu tatilden bikinili paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Pelin Karahan’ın art arda yaptığı bikinili paylaşımlara beğeni yağdı.

20 Ağustos 2021 Cuma 15:20
36 yaşındaki Pelin Karahan leopar desenli bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu
Takip Et:

Uzun süre sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara dönen Pelin Karahan, dizinin sezon finali yapmasıyla tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu tatildeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram’da 4.3 milyon takipçisi olan Pelin Karahan art arda bikinili pozlar paylaştı. 36 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Pelin Karahan leopar desenli cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Fit görünümüyle dikkat çeken Pelin Karahan’ın bikinili paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.


Son Güncelleme: 20.08.2021 15:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pelin KarahanTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

21 Ağustos 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Ağustos Cumartesi at yarışı programı
TJK 20 Ağustos 2021 Cuma at yarışı sonuçları
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
20 Ağustos 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 21 Ağustos 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2021 çoban desteği ne kadar?
Kredi sicil affı başvurusu nereye yapılır? 2021 Kredi kartı sicil affı son dakika
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Maske cezasına nereden bakılır? 2021 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.