36 yaşındaki Pelin Karahan leopar desenli bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu

Uzun süre sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara dönen Pelin Karahan, dizinin sezon finali yapmasıyla tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu tatildeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram’da 4.3 milyon takipçisi olan Pelin Karahan art arda bikinili pozlar paylaştı. 36 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Pelin Karahan leopar desenli cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Fit görünümüyle dikkat çeken Pelin Karahan’ın bikinili paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.