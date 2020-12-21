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3 ay önce beşinci kez doğum yapan Hilaria Baldwin fit görünümüyle sosyal medyada gündem oldu

3 ay önce beşinci çocuğunu dünyaya getiren Hilaria Baldwin, bebeğiyle poz verdi. Hilaria Baldwin’in fit görünümü sosyal medya da gündem oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:33
3 ay önce beşinci kez doğum yapan Hilaria Baldwin fit görünümüyle sosyal medyada gündem oldu
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3 ay önce doğum yapan Hilaria Baldwin bebeğiyle pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Baldwin’in fit görünümü sanki hiç doğum yapmamış dedirtti.

5.kez anne olan 36 yaşındaki Hilaria Baldwin’in bebeğiyle ayna karşısında çektiği pozu sosyal medyada gündem oldu. En büyük çocuğu 7 yaşındaki Carmen tarafından çekilen fotoğrafı “günün ilk banyosu” notuyla paylaşan Baldwin’in fit görünümü dikkatlerden kaçmadı.

Takipçileri Baldwin’e övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar Baldwin’e “harika görünüyorsun” şeklinde yorumlarda bulundu.

Doğum yaptıktan kısa süre sonra fit bir görünüme kavuşan Baldwin’e bazı takipçileri ise eleştirilerde bulunurken “ Neden sürekli vücudunu gösterme ihtiyacı duyuyorsun?” yorumlarında bulundu.

2012 yılında Alec Baldwin ile dünya evine giren Hilaria Baldwin çiftinin 5 çocuğu bulunuyor. Anne Baldwin geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında altıncı çocuğu düşünmediklerini, ailesinin büyük olmasından çok mutlu olduğunu söylemişti.



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:33
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Anahtar Kelimeler:
Hilaria BaldwinBebekAlec Baldwin
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