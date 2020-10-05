2021 yılı takvimi için poz veren Kelly Brook, görenleri büyüledi

Güzelliği ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemde sık sık yeren alan ve bir dönemin en çarpısı isimlerinden olan Kelly Brook, seksi pozlarıyla dikkat çekti. 40 yaşında olan güzel sunucu fiziğiyle yıllara meydan okurken, verdiği pozlarla gündem oldu.

Kelly Brook bundan 20 yıl önce takvim kapağı için verdiği pozu 2021 yılında tekrarladı. Brook’un pozlarının ardından gündeme verdiği bir röportaj getirildi. Brook, bir röportajında 35 yaşındaki İtalyan sevgilisinin geniş kıvrımlı kadınlardan hoşlandığını söylemişti.

Güzel sunucunun pozlarının ardından kıvrımlı hatları öne çıktı ve bu açıklamalarda sosyal medyada gündem yarattı.