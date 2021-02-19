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2021 TV8 Survivor yarışmacıları ne kadar para kazanıyor? Survivor ünlüler yarışmacıları haftalık kaç para alıyor?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021'de yarışmacıların ne kadar para kazandığı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2021'de ünlüler takımındaki yarışmacıların haftalık olarak ne kaç para aldıklarını haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 18:18
2021 TV8 Survivor yarışmacıları ne kadar para kazanıyor? Survivor ünlüler yarışmacıları haftalık kaç para alıyor?
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TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor, haftanın beş günü yayınlanarak izleyicileri ekran başına kilitliyor. Survivor 2021’de yarışan ünlülerin haftalık olarak para kazandıkları iddia edildi.

Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar para alıyor?

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor yarışmasındaki yarışmacıların ne kadar kazandığı gündeme geldi. Survivor yarışmasında şampiyon olan kişinin büyük ödülü kazandığı bilinirken diğer yarışmacılarında haftalık olarak para aldıkları iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımındaki yarışmacıların haftalık olarak aldıkları para şu şekilde;

-İsmail Balaban 7bin TL

-Melis Sezer 5bin TL,

-Batuhan Karacakaya 10bin TL,

-Çağrı Atakan 5bin TL,

-Merve Aydın 7bin500 TL,

-Hayrettin 7bin TL,

-Öykü Çelik 12bin TL,

-Cemal Hünal 7bin TL,

-Meryem Kasap 5bin TL

-Barış Özbek 8bin TL



Son Güncelleme: 19.02.2021 18:18
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