2021 Oscar Ödülleri kazananlar listesi

Bu yıl Oscar Ödülleri’ni alan isimler belli oldu. 93. Akademi Ödülleri Türkiye saati ile 03:00’te başladı. Tören, TRT 2’de canlı yayınlandı. En iyi film ödülü Nomadland’a giderken en iyi yönetmen ödülünü aynı filmin yönetmeni Chloe Zhao’ya gitti.

Oscar ödülleri, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilmektedir. 1929 yılından itibaren verilen Akademi Ödülleri bu sene 93. Kez sahiplerini buldu. Oscar, sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak bilinir. Ödül töreni, pandemi sebebiyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı ile düzenlendi.

Tören, ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Dolby Tiyatrosu’nda düzenlendi.

En iyi film seçilen Nomadland, Asya kökenli Chloe Zhao’nun yönettiği filmdir. Filmde 60 yaşlarında bir kadının ekonomik kriz sonrası Nevada’daki tüm mal varlığını kaybederek bir karavanla ABD’nin batı eyaletlerini gezmesi anlatılır.

En iyi film olarak Mank, Promising Young Woman, Nomadland, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, Minari, The Father, The Trial of the Chicago 7 filmleri aday gösterilmiştir.

Mank filmi, Amerikalı senarist olan Herman J. Mankiewicz’i konu almaktadır. Film, en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen dahil 10 dalda aday gösterilerek en fazla kategoride aday gösterilen film oldu.

En iyi yönetmen ödülü Chloe Zhao’ya gitti. Chloe, Oscar tarihinde en iyi yönetmen ödülü alan ikindi kadın oldu. Chloe, konuşmasında "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." Sözlerine yer verdi.

Bu sene Chloe dışında, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennel de aynı kategoride aday gösterilen ikinci kadın yönetmen oldu.

Ödülü daha önce 2010 yılında Hurt Locker filmiyle Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

2021 Oscar Ödülü kazananlar

En iyi film:

Nomadland

Adaylar:

En iyi kadın oyuncu:

Adaylar:

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

En iyi erkek oyuncu:

Adaylar:

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun - Minari

En iyi yönetmen:

The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7Frances McDormand – NomadlandAnthony Hopkins – The FatherChloe Zhao – Nomadland

Adaylar:

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell- Promising Young Woman

En iyi görüntü yönetmeni:

Adaylar:

Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt

News of the World - Dariusz Wolski

Nomadland - Joshua james Richards

The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael

En iyi orijinal senaryo:

Adaylar:

En iyi uyarlama senaryo:

Adaylar:

Chloé Zhao – Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani - The White Tiger

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Erik Messerschmidt – MankEmerald Fennel – Promising Young WomanJudas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal, The Trial of Chicago 7Florian Zeller ve Christopher Hampton – The FatherDaniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Adaylar:

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

En iyi film Uluslararası:

Adaylar:

En iyi saç ve makyaj tasarımı:

Adaylar:

En iyi ses:

Adaylar:

En iyi kostüm tasarımı:

Another Round (Danimarka)Better Days (Hong Kong), Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek), Collective (Romanya), The Man Who Sold His Skin (Tunus)Ma Rainey’s Black BottomHillbilly Elegy, Emma, Mank, PinocchioSound of MetalGreyhound, Mank, News of the World, SoulMa Rainey’s Black Bottom

Adaylar:

En iyi belgesel:

Adaylar:

En iyi görsel efekt:

Adaylar:

En iyi kısa film:

Adaylar:

En iyi animasyon film:

Emma, Mank, Mulan, PinocchioMy Octopus TeacherCollective, Time, Crip Camp, The Mole AgentTenetLove and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only IvanTwo Distant StrangersFeeling Through, The Letter Room, The Present, White EyeSoul

Adaylar:

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Adaylar:

Amanda Seyfried – Mank

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

En iyi müzik:

Adaylar:

En iyi prodüksiyon:

Adaylar:

En iyi kurgu:

Adaylar:

En iyi sinematografi:

Adaylar:

En iyi orijinal şarkı:

Adaylar:

Hear My Voice - The Trial of Chicago 7

Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io Si (Seen) - The Life Ahead

Speak Now - One Night In Miami

En iyi yapım tasarımı:

Adaylar:

Jean Hershol insanlık ödülü:

Wolfwalkers, Over the Moon, A Shaund of the Sheep Movie, OnwardYoun Yuh-jung – MinariSoulDa 5 Blood, Mank, Minari, News of the WorldMankThe Father, Ma Rainey's Black Bottom, News of the World, TenetSound of MetalThe Father, Nomadland, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7MankJudas and the Black Messiah, News of the World, Nomadland, Trial of the Chicago 7Fight For You – Judas and the Black MessiahMankThe Father, Ma Rainey's Black Bottom, News of the World, TenetTyler Perry- Perry Vakfı