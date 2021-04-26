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2021 Oscar Ödülleri kazananlar listesi

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Kimler Oscar kazandı? Aday olan isimler kimler? Haberimizde Oscar kazanan ve aday olan kişiler detaylı olarak verilmiştir.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:12
2021 Oscar Ödülleri kazananlar listesi
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Bu yıl Oscar Ödülleri’ni alan isimler belli oldu. 93. Akademi Ödülleri Türkiye saati ile 03:00’te başladı. Tören, TRT 2’de canlı yayınlandı. En iyi film ödülü Nomadland’a giderken en iyi yönetmen ödülünü aynı filmin yönetmeni Chloe Zhao’ya gitti.

Oscar ödülleri, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilmektedir. 1929 yılından itibaren verilen Akademi Ödülleri bu sene 93. Kez sahiplerini buldu. Oscar, sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak bilinir. Ödül töreni, pandemi sebebiyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı ile düzenlendi.

Tören, ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Dolby Tiyatrosu’nda düzenlendi.

En iyi film seçilen Nomadland, Asya kökenli Chloe Zhao’nun yönettiği filmdir. Filmde 60 yaşlarında bir kadının ekonomik kriz sonrası Nevada’daki tüm mal varlığını kaybederek bir karavanla ABD’nin batı eyaletlerini gezmesi anlatılır.

En iyi film olarak Mank, Promising Young Woman, Nomadland, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, Minari, The Father, The Trial of the Chicago 7 filmleri aday gösterilmiştir.

Mank filmi, Amerikalı senarist olan Herman J. Mankiewicz’i konu almaktadır. Film, en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen dahil 10 dalda aday gösterilerek en fazla kategoride aday gösterilen film oldu.

En iyi yönetmen ödülü Chloe Zhao’ya gitti. Chloe, Oscar tarihinde en iyi yönetmen ödülü alan ikindi kadın oldu. Chloe, konuşmasında "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." Sözlerine yer verdi.

Bu sene Chloe dışında, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennel de aynı kategoride aday gösterilen ikinci kadın yönetmen oldu.

Ödülü daha önce 2010 yılında Hurt Locker filmiyle Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

2021 Oscar Ödülü kazananlar

En iyi film:

Nomadland

Adaylar:

The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7

En iyi kadın oyuncu:

Frances McDormand – Nomadland

Adaylar:

  • Carey Mulligan - Promising Young Woman
  • Andra Day - The United States vs. Billie Holiday
  • Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
  • Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

En iyi erkek oyuncu:

Anthony Hopkins – The Father

Adaylar:

  • Riz Ahmed - Sound of Metal
  • Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
  • Gary Oldman – Mank
  • Steven Yeun - Minari

En iyi yönetmen:

Chloe Zhao – Nomadland

Adaylar:

  • Thomas Vinterberg - Another Round
  • David Fincher – Mank
  • Lee Isaac Chung – Minari
  • Emerald Fennell- Promising Young Woman

En iyi görüntü yönetmeni:

Erik Messerschmidt – Mank

Adaylar:

  • Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt
  • News of the World - Dariusz Wolski
  • Nomadland - Joshua james Richards
  • The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael

En iyi orijinal senaryo:

Emerald Fennel – Promising Young Woman

Adaylar:

Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal, The Trial of Chicago 7

En iyi uyarlama senaryo:

Florian Zeller ve Christopher Hampton – The Father

Adaylar:

  • Chloé Zhao – Nomadland
  • Kemp Powers - One Night in Miami
  • Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
  • Ramin Bahrani - The White Tiger

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Adaylar:

  • Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
  • Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
  • Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
  • Paul Raci - Sound of Metal

En iyi film Uluslararası:

Another Round (Danimarka)

Adaylar:

Better Days (Hong Kong), Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek), Collective (Romanya), The Man Who Sold His Skin (Tunus)

En iyi saç ve makyaj tasarımı:

Ma Rainey’s Black Bottom

Adaylar:

Hillbilly Elegy, Emma, Mank, Pinocchio

En iyi ses:

Sound of Metal

Adaylar:

Greyhound, Mank, News of the World, Soul

En iyi kostüm tasarımı:

Ma Rainey’s Black Bottom

Adaylar:

Emma, Mank, Mulan, Pinocchio

En iyi belgesel:

My Octopus Teacher

Adaylar:

Collective, Time, Crip Camp, The Mole Agent

En iyi görsel efekt:

Tenet

Adaylar:

Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan

En iyi kısa film:

Two Distant Strangers

Adaylar:

Feeling Through, The Letter Room, The Present, White Eye

En iyi animasyon film:

Soul

Adaylar:

Wolfwalkers, Over the Moon, A Shaund of the Sheep Movie, Onward

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Youn Yuh-jung – Minari

Adaylar:

  • Amanda Seyfried – Mank
  • Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
  • Glenn Close - Hillbilly Elegy
  • Olivia Colman - The Father

En iyi müzik:

Soul

Adaylar:

Da 5 Blood, Mank, Minari, News of the World

En iyi prodüksiyon:

Mank

Adaylar:

The Father, Ma Rainey's Black Bottom, News of the World, Tenet

En iyi kurgu:

Sound of Metal

Adaylar:

The Father, Nomadland, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7

En iyi sinematografi:

Mank

Adaylar:

Judas and the Black Messiah, News of the World, Nomadland, Trial of the Chicago 7

En iyi orijinal şarkı:

Fight For You – Judas and the Black Messiah

Adaylar:

  • Hear My Voice - The Trial of Chicago 7
  • Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
  • Io Si (Seen) - The Life Ahead
  • Speak Now - One Night In Miami

En iyi yapım tasarımı:

Mank

Adaylar:

The Father, Ma Rainey's Black Bottom, News of the World, Tenet

Jean Hershol insanlık ödülü:

Tyler Perry- Perry Vakfı



Son Güncelleme: 26.04.2021 14:12
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