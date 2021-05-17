2021 Kainat Güzellik yarışması kazananı kim oldu? Andrea Meza kimdir, kaç yaşında, nereli?

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle iptal edilerek yapılmayan Kainat Güzellik yarışması bu sene koronavirüs tedbirleri altında düzenlendi.

2021 Kainat Güzeli kim oldu?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen 2021 Kainat Güzellik yarışmasında birincilık tacının sahibi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.

Andrea Meza kimdir?

Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumculuk yaptı. Pandemi nedeni ile Miss Turkey yarışmasının yapılmadığı Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışmasında yer almadı.