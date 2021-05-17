İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

2021 Kainat Güzellik yarışması kazananı kim oldu? Andrea Meza kimdir, kaç yaşında, nereli?

2020 yılında pandemi sebebiyle iptal edilerek yapılmayan Kainat Güzellik yarışması bu sene koronavirüs tedbirleri altında düzenlendi. 2021 Kainat Güzellik yarışmasında birinci olarak tacın sahibi olan güzel belirlendi. '2021 Kainat Güzellik yarışması kazananı kim oldu?' sorusunun cevabını ve Andrea Meza hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:14
2021 Kainat Güzellik yarışması kazananı kim oldu? Andrea Meza kimdir, kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle iptal edilerek yapılmayan Kainat Güzellik yarışması bu sene koronavirüs tedbirleri altında düzenlendi.

2021 Kainat Güzeli kim oldu?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen 2021 Kainat Güzellik yarışmasında birincilık tacının sahibi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.

Andrea Meza kimdir?

Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumculuk yaptı. Pandemi nedeni ile Miss Turkey yarışmasının yapılmadığı Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışmasında yer almadı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 17:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021Kainat Güzellik YarışmasıAndrea Meza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir?
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir?
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?

Popüler Haberler

2021 Kainat Güzellik yarışması kazananı kim oldu? Andrea Meza kimdir, kaç yaşında, nereli?
AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 2021 AVM'lerin güncel çalışma saatleri
Ethereum kurucusu kimdir? Vitalik Buterin kaç yaşında, nerelidir?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir?
Gelinim Mutfakta Aynur kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Aynur Haktanır kaç yaşında, nereli?
Rüyada amca görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? amca görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Uğur Karakullukçu kimdir? Uğur Karakullukçu saldırıya mı uğradı? Uğur Karakullukçu'ya kim neden saldırdı?
Pakistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Yasak Elma neden yok, dizi final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?
Beşiktaş ne kadar Süper Lig yayın geliri aldı?
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Yemin dizisi Feride karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma Zehra diziden ayrıldı mı? Şafak Pekdemir yeni sezonunda olacak mı?
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.