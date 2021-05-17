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2021 Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir?

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını dolayısıyla yapılmayan Kainat Güzellik Yarışması, 16 Mayıs'ta ABD’nin Florida eyaletinde Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da gerçekleşti. Yarışmada Meksikalı Andrea Meza birinci oldu. Peki '2021 Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir?' işte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:46
2021 Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir?
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Dünyanın 74 ülkesinin güzellerinin katıldığı 2021 Kainat Güzellik yarışmasında birincisi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.

İkinci Brezilyalı Julia Gama olurken, üçüncü ise Perulu Janick Maceta Del Castillo oldu.

Meksika Güzeli Andrea Meza 2021 Kainat Güzellik Yarışmasını kazanıp, Miss Universe 2021 unvanının da sahibi oldu.

26 yaşında olan Andrea Meza, Miss Meksika güzeli olmuştu. Yeni Kainat Güzeline tacı, 2019 Miss Universe güzeli Zozibini Tunzi verdi.

Yarışmada sunuculukları Mario Lopez ve 2012 Kainat Güzeli olan ayrıca da oyunculuk ve modellik yapan Olivia Culpo üstlendi.

Yarışmadan önce Miss Universe Organizasyon Başkanı Paula M. Shugart, kasım ayında Memphis kentinde gerçekleşen 2020 Miss ABD yarışmasındaki benzer kuralların uygulandığı güvenli bir yarışma yapmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebi ile 2020 Miss Turkey yarışması düzenlenmemişti. Bundan dolayı yarışmaya ülkemizden herhangi bir katılımcı yer almadı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 16:46
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Anahtar Kelimeler:
Kainat GüzeliAndrea Meza2021
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