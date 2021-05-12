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2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

Şarkıcılara verilen uluslararası ödülleri arasında bulunan Brit Ödülleri sahibini buldu. 2021 Brit Ödülleri muhteşem bir şov ile gerçekleştirildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:46
2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu
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Her yıl düzenlenen Brit Ödülleri, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanarak sahiplerine verildi. Bu ödül her yıl verilmektedir. Yapılan ödül töreninde kırmızı halı serildi ve bu halıya Dua Lipa damgasını vurdu. Başarılı sanatçı oldukça şık bir kıyafetle kırmızı halıya çıktım. Ayrıca aldığı ödüllerle geceye damgasını vurdu. Kendisi yılın en iyi İngiliz kadın şarkıcısı ile yılın en iyi albümü ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca kıyafet konusunda dünyanın en iyi tasarımcısı tarafından destek aldı.

Saç sitili ile çok konuşuldu. Sahne kıyafeti olarak ise beyaz gömlek, kravat ve klasik bir korse tercihinde bulundu. Ayrıca diğer şarkıcıların giymiş olduğu kıyafetler oldukça dikkat çekti. Öldür törenine bir çok sanatçı ve müzik grubu katıldı. Birçok şarkıcı ilginç kıyafetleriyle geceye damgasını vurmaya devam etti. Ancak en çok konuşulan isim ise Dua Lipa oldu.


Son Güncelleme: 12.05.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
Brit ödülleriDua Lipa
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