2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl düzenlenen Brit Ödülleri, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanarak sahiplerine verildi. Bu ödül her yıl verilmektedir. Yapılan ödül töreninde kırmızı halı serildi ve bu halıyadamgasını vurdu. Başarılı sanatçı oldukça şık bir kıyafetle kırmızı halıya çıktım. Ayrıca aldığı ödüllerle geceye damgasını vurdu. Kendisi yılın en iyi İngiliz kadın şarkıcısı ile yılın en iyi albümü ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca kıyafet konusunda dünyanın en iyi tasarımcısı tarafından destek aldı.

Saç sitili ile çok konuşuldu. Sahne kıyafeti olarak ise beyaz gömlek, kravat ve klasik bir korse tercihinde bulundu. Ayrıca diğer şarkıcıların giymiş olduğu kıyafetler oldukça dikkat çekti. Öldür törenine bir çok sanatçı ve müzik grubu katıldı. Birçok şarkıcı ilginç kıyafetleriyle geceye damgasını vurmaya devam etti. Ancak en çok konuşulan isim ise Dua Lipa oldu.