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2021 Best Model Türkiye seçmelerinde ilginç görüntü

Best Model Türkiye yarışmasında 2021 seçmeleri başladı. Bu yıl 34’üncüsü düzenlenen yarışmanın elemelerindeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yarışmaya katılan adayların verdiği toplu poz olay oldu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:07
2021 Best Model Türkiye seçmelerinde ilginç görüntü
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1988 yılından itibaren ülkemizde düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasında 2021 yılı eleme seçmeleri başladı. Yarışmada bugüne kadar Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Deniz Akkaya, Çağatay Ulusoy ve daha birçok isim tüm Türkiye’nin beğenisini kazanan oyuncular haline gelmişti.

Her yıl yüzlerce adayın katıldığı organizatör Erkan Özerman’ın yürüttüğü Best Model seçmeleri bu yıl Taksim’de bir otelde gerçekleşti.

Yarışma 50 ünlü jüriden oluşurken jüri üyeleri 25 kadın ve erkek adayı seçmeye çalışıyor. Yarışmaya ait elemelerde kadın ve erkek adayların olduğu toplu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. fotoğrafta kadın adayların arkada yan yana olduğu ve erkek adayların yan yana ve diz çökmüş şekilde durduğu görülüyor.

Erkekler daha fazla

Best Model Türkiye 2021’de toplam 196 erkek yarışmacı katılırken yarışmaya 79 kadın yarışmacı katıldı.


Son Güncelleme: 07.07.2021 17:07
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye2021Best Model
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