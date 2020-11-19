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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bitmeyen tatili!

2018 yılında Türkiye güzeli olan ünlü model Şevval Şahin Türkiye'de yaptığı uzun tatil sonrasında yaşadığı ABD'ye geri dönmüştü. Geçtiğimiz gün Meksika'dan paylaşım yapan güzel modelin tatili bitirmeye niyeti yok.

19 Kasım 2020 Perşembe 17:34
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bitmeyen tatili!
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2018 yılında Türkiye güzeli seçilen ve o günden sonra tanınan ünlü model Şevval Şahin Türkiye'de yaptığı 3 ayl tatil sonrasında hayatını sürdüreceği ABD'ye geri dönmüştü.

ABD'ye gider gitmez tatiline devam eden ünlü model Meksika'nın yolunu tutmuş ve dünyaca ünlü Tulum sahilleriden hayranlarına paylaşım yapmıştı.

Sevgilisiyle birlikte yaz tatiline devam eden Şahin, Türkiye'ye tatile geldiği sırada bir televizyon kanalında programa katılmış ve kendisine Türkiye ile ilgili olarak sorulan kolay sorulara cevap veremediği için bir çok kişi tarafından eleştirilmişti.


Güzel model kendisi ile sohbet havasında geçen programda kendisine yöneltilen sorulara cevap veremediği için programı terk etmişti,.

Ünlü modelin bir çok hayranı ise Yurt dışında büyüğü için sorulara cevap verememesi gayet normal karşılamış olsada bazı kesimden tepkiler gelmişti.

Meksika'da denizin ve suyun keyfini sevgili ile doyasıya çıkaran güzel model Şevval Şahin, hayatını sürdüreceği Miami'ye geri döndü. Ancak Şahin'in tatil için bundan sonraki rotası hayranları tarafından merak edilmeye başlandı bile.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 17:34
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Anahtar Kelimeler:
şevval şahinşevvla şahin Tatil Pozları
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