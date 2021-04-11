100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!

YouTube kanalına çektiği videolarla Youtuber olan ve milyonlarca takipçisiyle fenomen olan Enes Batur, doğum günü kutlaması için arkadaş ve dostlarını evine çağırdı ve düzenlenen partiye yaklaşık 100 kişi geldi.

Koronavirüs salgını içerisinde olduğumuz şu günlerde pandemi kurallarını hiçe sayarak düzenlenen parti hakkında polise şikayet iletildi.

Akşam erken saatinde başlatılan partinin gece 02:00'lere kadar sürdüğünü partiye polis tarafından baskın düzenlenirken polisi gören Batur'un arkadaşlarının bir çoğu evin arka kapısından kaçtığı öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan her bir kişiye ise 3 bin 500 TL para cezası uygulandı.