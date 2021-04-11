İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!

YouTube videoları çekerek fenomen olan Enes Batur, doğum gününü kutlamak için yaklaşık 100 kişiyi evine davet etti. Parti yapıldığını duyan polis ekipleri ise Enes Batur'un evini bastı.

11 Nisan 2021 Pazar 20:20
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
Takip Et:

YouTube kanalına çektiği videolarla Youtuber olan ve milyonlarca takipçisiyle fenomen olan Enes Batur, doğum günü kutlaması için arkadaş ve dostlarını evine çağırdı ve düzenlenen partiye yaklaşık 100 kişi geldi.

Koronavirüs salgını içerisinde olduğumuz şu günlerde pandemi kurallarını hiçe sayarak düzenlenen parti hakkında polise şikayet iletildi.

Akşam erken saatinde başlatılan partinin gece 02:00'lere kadar sürdüğünü partiye polis tarafından baskın düzenlenirken polisi gören Batur'un arkadaşlarının bir çoğu evin arka kapısından kaçtığı öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan her bir kişiye ise 3 bin 500 TL para cezası uygulandı.




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Enes BaturYutuberDoğum GünüPolis Baskını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video

Popüler Haberler

Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Usta kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuncer Salman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Erken emekli olma şartları ve erken emeklilik için yöntemler
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Alev Alev dizisindeki İskender karakteri Kimdir? Berker Güven dizideki rolü ve hayatı
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Hekimoğlu KANAL D yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Hekimoğlu 43. bölüm izle
Teşkilat dizisine katılan Yavuz Bingöl kimdir? Adem karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi Kemal karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Karabulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli biyografisi
Arıza dizisindeki Aslı karakteri kimdir? Sıla Gözüm nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.