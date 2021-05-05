Yeni diziye yeni imaj veren Uğur Güneş, beğeni yağmuruna tutuldu!

ATV ekranlarının uzun soluklu dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine can veren Uğur Güneş, 3.sezonda diziden ayrıldı. Yeni bir projeye başlayacak olan Uğur Güneş, yeni dizisi ‘Kanunsuz Topraklar’ için hazırlıklara başladı. Bir süredir diyet ve spor programı uygulayan yakışıklı oyuncu Güneş, kısa süre önce basın mensupları ile röportajda bulundu.





Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan yakışıklı oyuncu diziden ayrıldıktan sonra sakal ve bıyığını kesti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu dikkatleri üzerine topladı. Kanunsuz Topraklar dizisi için henüz net bir tarih bulunmasa da oyuncu Uğur Güneş, dizide ‘Davut’ karakterine can verecek. Madenci birini oynayacak olan Güneş, setleri özlediğini açıkladı.





Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmeni Faruk Teber’e ‘setleri özledim’ diyerek sosyal medyada paylaşım yapan oyuncu Fox TV ekranlarında yer alacak.

Dizide madenciyi oynayacak olan Güneş, maden şirketinin sahibinin kızı Gülfem’e aşık olacak. Gülfem karakterine ise Esra Bilgiç hayat verecek.







