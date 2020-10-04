Yasmin Erbil'in gecelikli pozlarına yorum ve beğeni yağdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil sanal alemde paylaşığı pozlar ile konuşulmaya devam ediyor.

Babası Mehmet Ali Erbil'in hastanede olduğu süre içinde tatilde verdiği pozlar ile gündeme gelmiş ve takipçileri tarafından eleştir yağmuruna tutulmuştu.

Erbil'in kızının bu pozlarına ise bazı takipçilerinden destek gelmiş ve pozları beğenilmişti.

Yasmin Erbil bu kez kendi evinde makyaj yaparken verdiği gecelikli pozları ile gündeme düştü.

230 binden fazla takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in Instagram'da paylaştığı gecelikli pozları kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasmin Erbil son olarak ise sanal alemde kendisine yapılan olumsuz yorumlara cevap vermiş ve "Yaz geldi, herkes bikini ve mayo giyiyor. Beni niye eleştiriyorsunuz, anlayamadım? demişti.

İşte Erbil kızının beğeni ve yorum yağmuruna tutulan gecelikli o pozları