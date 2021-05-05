Uraz Kaygılaroğlu’nun 20’li yaşı olay oldu! Uraz Kaygılaroğlu’nun 140 kilo hali

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu televizyon ekranlarına ilk kez 2008 yılında yayımlanan ‘Es Es’ dizisi ile karşımıza çıktı. 2011 yılında ‘Pis Yedili’ dizisinde rol alan oyuncu televizyon ekranlarında tanındı. Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu son zamanlarda yakışıklılığı ile dikkat çekerken 20’li yaşlarındaki hali görenleri şaşırttı.





Sefirin Kızı dizisinde ‘Gediz’ rolü ile boy gösteren oyuncu sosyal medyada hızla yayılan 20’li yaşlar challenge akımına uydu. Fotoğrafın altına ‘her şey mümkün, pes etme’ notunu paylaşan oyuncu o zamanlar 140 kilo olduğunu söyledi.





Uraz Kaygılaroğlu zayıflamasında kuzeni etkili olduğunu açıkladı. ‘Eğil de bir göbeğine bak’ lafı ile zayıflamaya karar veren oyuncu 140 kilodan 76 kiloya düştüğünü açıkladı.





