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Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın arasında aşk mı yaşanıyor?

Geçtiğimiz aylarda ilişkisine son veren Berrak Tüzünataç'ın ismi bugün gündeme kendisi gibi oyunculuk ile uğraşan Uraz Kaygılaroğlu ile geldi. İkilinin arasında sürpriz bir şekilde gelişen aşk bulunduğu iddia ediliyor. Peki Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın arasında aşk mı yaşanıyor? İşte detaylar...

28 Şubat 2021 Pazar 22:28
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın arasında aşk mı yaşanıyor?
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Geçtiğimiz ay itibari ile Ali Yörenç ile arasında bulunan ilişkiye tamamen son veren Berrak Tüzünataç’ın, kendisiyle aynı mesleği yapan, yani oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte aşk yaşadığı bugün gündemin konusu oldu. Hatta ikilinin bu bilgiyi yalnızca yakınlarına söylediği iddia ediliyor.

 

Berk Suyabatmaz ile aralarındaki ilişkiyi sonlandırdıktan sonra senarist Ece Yörenç’in oğlu olan Ali Yörenç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, istediği sevgiyi tekrar bulamamış ve Ali Yörenç ile ayrılmıştır.

 

Tüzünataç’ın ismi ise şimdilerde bir başkasıyla anılmaya başlamış vaziyette.

 

 

Şaşırtan birliktelik!

Tüzünataç’ın, Uraz Kaygıroğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

 

Kimseye duyurmadan birliktelik yaşayan çift, ilişkilerinden yalnızca yakın çevresine bahsetmiş olabileceği iddialar arasında yer alıyor.

 

Kaygıroğlu, 2019 senesinde 5 senedir birlikte olduğu Melis İşiten ile evliliğine son vermiş, eşinden boşanmıştır.

 

Önceki aşk iddialarına “Yok be ağabey!” demişti…

Ünlü oyuncu kısa bir zaman önce, piyasada menajerlik yapmakta olan Gamze Okutucu ile aralarında bir aşk yaşandığı iddiaları ile gündeme gelmişti.

 

Ada adında küçük bir kıza sahip olan Uraz Kaygılaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturmuştu.

 

Oyuncu daha sonrasında gazetecilere yakalanmış, konu ile ilgili sorulara, “Yok be ağabey, gözünü seveyim.” Yanıtı vermişti. Böylece aşk haberlerini noktalamıştı.

 

Eski eşinden gönderme!

Ayrılıklarının ardından eski eşi ile arkadaş kalmaya devam eden Meliş İşiten, Kaygılaroğlu’nun yaptığı bir paylaşımından sonrasında manidar bir gönderme yaptı.

 

“Bugün hissettiklerini unutma.”

28 yaşında olan İşiten, oyuncunun paylaşımıyla aynı günde kendi Twitter adresinden, “Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri… 12.01.2021 ifadelerini kullandı.

 

 

“Şimdi ben ne desem çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz.”

Kısa bir zamanın ardından gönderisini silen Meliş İşiten, sonrasında şu ifadeleri dile getirdi;

Evliyken ve boşandıktan sonrasında ilişkimiz ile ilgili birçok şey yazıldı, çizildi. O zamanlar ilişkinin kirlenmemesi adına çok bir şeyi dile getirmedim. Şimdi ben neyden bahsedersem bahsedeyim çoktan biten bir hikayeye adıyorsunuz. Oysa ben yeni sayfam kirlenmesin diye bu sefer sizden saklıyorum hikayemi.

 

Eski eşler en son bir araya küçük kızları Ada’nın 4’üncü yaşını kutlamak ile yılbaşını beraber geçirmek için bir arada bulunmuştu.

 

 

Eski çift, birlikte çekindikleri fotoğrafı sosyal medya üzerinden takipçileri ile buluşturmuştu.

 

Ünlü oyuncu geçtiğimiz sene de gündeme gelmiş; bu sefer ismi Aslı Enver ile birlikte gündeme gelmişti. Aslı Enver ile Kaygılaroğlu’nun flört aşamasında olduğu dile getirilmişti.

 

Oyuncu en son Mehtap Algül ile dedikodulara konu olmuştu. Söz konusu Mehtap Algül sosyal medya fenomeniydi.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:28
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