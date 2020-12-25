İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kim? Nereli? Kaç yaşında?

Hafta içi her gün 09.45’te ekranlarla buluşan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programına konuk olan Sevcan Orhan izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sevcan Orhan evli mi? Nereli? Kaç yaşında gibi merak edilen sorular vatandaşlar yanıt aramaya başladı.

25 Aralık 2020 Cuma 15:34
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kim? Nereli? Kaç yaşında?
Takip Et:

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kimdir?

Memleketi Erzincan olan Sevcan Orhan 1982 doğumlu İstanbul’da doğdu. Müzik hayatında babasının büyük rolü olduğunu söyleyen Orhan babasından öğrenerek bağlama ile müzik hayatına giriş yapmıştır. Bağlamayı çok seven Sevcan Orhan profesyonel şekilde eğitim almak istediği için özel eğitim veren müzik okuluna giderek bağlamaya dair her şeyi öğrendi. Eğitim hayatına devam ederken müzik yarışmalarına katılan başarılı şarkıcı “Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması’nda” 3’ncü olarak ailesini gururlandırmıştır. Üniversite sınavında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını tercih ederek Ses Eğitimi Bölümünü kazandı. Okurken aynı zaman da solo çalışması olan “Nenni Bebek” albümünü çıkarttı. 2003 yılında üniversiteden üçüncülük derecesiyle mezun olan Sevcan Orhan oldukça başarılı bir eğitim hayatını sonlandırmıştır.

İş hayatına geçen şarkıcı artık ismini türkülerde duyurarak “Bir Türküydü Yaşamak” adlı solo albümünü 2.kez sevenleriyle buluşturdu. 2006 yılında TRT’nin yardımı ile program sunmaya başlayan başarılı türkücü TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında yayınlanan müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yapmıştır.
 



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sevcan OrhanTürkü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İfşa davasını kazanan Berk Oktay'a sevgilisinden gurur dolu destek!
İfşa davasını kazanan Berk Oktay'a sevgilisinden gurur dolu destek!
Dubai'ye restoran açan CZN Burak'a Burc Halife'de görsel şölen
Dubai'ye restoran açan CZN Burak'a Burc Halife'de görsel şölen
Fahriye Evcen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı
Fahriye Evcen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı
İngiliz model Emily Ratajkowski'den hamilelik pozu
İngiliz model Emily Ratajkowski'den hamilelik pozu
Reynmen'in arkadaşı, Justin Bieber ile konuştu
Reynmen'in arkadaşı, Justin Bieber ile konuştu
8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar
8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar

Popüler Haberler

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kim? Nereli? Kaç yaşında?
Sadakatsiz Asya’ya kim saldırdı?
Sevda Kuşun Kanadında dizisindeki Türkçe ezan sahnesi
MEB 2020 1. dönem yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Sınavlar yapılacak mı?
2020 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Hicri takvimde hangi aydayız?
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları kim kimdir?
TRT Kalk Gidelim yılbaşı özel ve final bölümü konukları kimler olacak?
CZN Burak Gökdelenlerin şehri Dubai’de
0326 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? Hatay alan kodu kaçtır?
Boşanan kadın yeniden evlenmek için ne kadar süre beklemeli
BİM 12 Temmuz Arçelik garantili Keysmart çamaşır makinesi özellikleri
Esnaf 1000 lira yardım başvurusu nasıl yapılır?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Aralık 2020
Öğretmenlerin Aralık Ayı ek ders ücretleri ne zaman ödenecek?
Bekçi alımı yapılacak mı? Yeni bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Bekçi alım şartları ne olacak?
İstenmeyen numaradan çağrı ve sms almayı nasıl engelleyebiliriz? 2020
Robot Süpürge ve Elektrikli Süpürge karşılaştırması, hangisi daha iyi?
İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.