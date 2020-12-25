Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kim? Nereli? Kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kimdir?

Memleketi Erzincan olan Sevcan Orhan 1982 doğumlu İstanbul’da doğdu. Müzik hayatında babasının büyük rolü olduğunu söyleyen Orhan babasından öğrenerek bağlama ile müzik hayatına giriş yapmıştır. Bağlamayı çok seven Sevcan Orhan profesyonel şekilde eğitim almak istediği için özel eğitim veren müzik okuluna giderek bağlamaya dair her şeyi öğrendi. Eğitim hayatına devam ederken müzik yarışmalarına katılan başarılı şarkıcı “Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması’nda” 3’ncü olarak ailesini gururlandırmıştır. Üniversite sınavında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını tercih ederek Ses Eğitimi Bölümünü kazandı. Okurken aynı zaman da solo çalışması olan “Nenni Bebek” albümünü çıkarttı. 2003 yılında üniversiteden üçüncülük derecesiyle mezun olan Sevcan Orhan oldukça başarılı bir eğitim hayatını sonlandırmıştır.

İş hayatına geçen şarkıcı artık ismini türkülerde duyurarak “Bir Türküydü Yaşamak” adlı solo albümünü 2.kez sevenleriyle buluşturdu. 2006 yılında TRT’nin yardımı ile program sunmaya başlayan başarılı türkücü TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında yayınlanan müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yapmıştır.

