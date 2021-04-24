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Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler

Bekir Aksoy eski eşine ateş püskürdü. Yıllar önce eşi Derya Çavuşoğlu’ndan boşanan ve Emir adında oğulları olan eski çift aralarında gerilim çıktı. Aksoy’un sinirlenme nedeni merak edilirken magazin severlerin araştırmaları başladı. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:46
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
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Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Eşi ile beraber kafede vakit geçiren çift kameralara el sallayarak güzel pozlar verdi. Covid 19’dan şikayetçi olan çift bu dönemi bir an önce atlatmak istediklerini belirtti. Ünlü oyuncu ‘Önce sağlığımıza kavuşalım da bütün Türkiye olarak sonra gezme zamanı da gelir’’ diyerek konuştu. Bu dönem de herkes gibi ünlü çifte de şikayetlerini belirtti.

Muhabirlerin yönelttiği sorulara karşılık yaz aylarında diziden çok program tekliflerine yöneldiğini belirtti. Bilindiği üzere Akrep dizisinde oynayan Aksoy, diziden yeni ayrılması üzerine yaz sezonuna farklı programlarla devam edeceğini ve bu tür de görüşmelere katıldığını belirtti.

Derya Çavuşoğlu’ndan şok eden söylemler

Bilindiği üzere ünlü oyuncu Bekir Aksoy’un eski eşi geçtiğimiz günlerde oğullarının 7. Yaş gününü kutlayarak bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımdaki sözleri herkesi şok etti. Yaptığı paylaşım şu şekilde;

‘’Emir’in bugün doğum günü. Büyüdü sanırım, yaşından değil olgunluğundan bahsediyorum. Yedi yaş olgunluğu. Hayatı sorguluyor. Anne altı yaş daha mı iyi? Altı yaşındaki fotoğraflarını gördü instagram da. Sekiz aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı. Tüm sezgi ifadeleri kendisine değil de o fotoğraftaydı sanki. Anlam veremedi bu duruma, yedi yaşına başlamaktan başka.’’ Diyerek sitem kar tavır sergiledi.

‘’Herkes kendi işine baksın’’

Bu duruma sessiz kalmayan Aksoy, açıklamalarda bulundu. Her yapılana sustuğunu fakat konuya oğlunu katıldığını gören baba olarak sinirlendiğini belirtti. Açıklamaları şu şekilde;

Çocukların bu tarz konulara alet edilmesi dünyanın en saçma şeyi. Bu konuyla ilgili hiçbir yorum yapmayacağı. Kimseyi ilgilendirmez, kimsenin de işi değil bunu konuşmak. Genel konuşmuyorum, herkes kendi işine baksın. Bir çocuk üzerinden tartışmalar bana göre değil. Benim çocuklarıma nasıl davrandığımı cümle alem bilir zaten’’ dedi.

 

Seni çok sevdiğimi bil yeter

Yetenekli oyuncu oğlunun yedinci yaş gününü kutlamadan geçmedi. Sosyal medya üzerinden oğlunun fotoğrafını paylaşarak güzel sözler söyledi. Paylaşım da ‘’ İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek, yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak seveceğimi bil yeter’’ diyerek duygularını ifade etti.

Çocuklarına bağı herkes tarafından bilinen Aksoy’un eski eşinden sonra Nazife Orakçıoğlu ile evlendi. Bu evliliğinden dünya tatlısı Asil adından bebekleri oldu.




Son Güncelleme: 24.04.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
Bekir AksoyMagazinDerya
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