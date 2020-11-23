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Sinan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar

Sinan Engin ve Ezgi Eyüboğlu aşkı hız kesmeden devam ediyor. Arkadaşları ile beraber tatile çıkan ikili Kapadokya tatilinden paylaştıkları fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundular. Bundan önce yaz tatilini birlikte yapan ikili Mart ayından beri beraber..

23 Kasım 2020 Pazartesi 03:00
Sinan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar
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Seda Sayan’ın oğlu Sinan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla paylaşmaya devam ediyorlar. Mart ayından beri beraber olan ikili beraber yaptıkları yaz tatilinin ardından soluğu Kapadokya’da aldı.

Yakın arkadaşları İbrahim Büyükak, Nurdan Büyükak, Esat Yontunç ve Hande Yontuç ile beraber Kapadokya’ya giden çift burada aşk tazeledi. Beraber çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyucnu Ezgi Eyüboğlu Pazars notu ile paylaştığı fotoğrafa Seda Sayan da nazar boncukları atarak yorum yaptı.


Çiftin arkadaşları ve hayranları da fotoğrafın altına pek çok yorumda bulundular. İkilinin aşk pozuna adeta beğeni yağdı. İşte ikilinin o pozu…



Son Güncelleme: 23.11.2020 03:00
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Anahtar Kelimeler:
SinanenginEzgieyüboğlu
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