Sinan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar

Seda Sayan’ın oğlu Sinan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla paylaşmaya devam ediyorlar. Mart ayından beri beraber olan ikili beraber yaptıkları yaz tatilinin ardından soluğu Kapadokya’da aldı.

Yakın arkadaşları İbrahim Büyükak, Nurdan Büyükak, Esat Yontunç ve Hande Yontuç ile beraber Kapadokya’ya giden çift burada aşk tazeledi. Beraber çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyucnu Ezgi Eyüboğlu Pazars notu ile paylaştığı fotoğrafa Seda Sayan da nazar boncukları atarak yorum yaptı.

Çiftin arkadaşları ve hayranları da fotoğrafın altına pek çok yorumda bulundular. İkilinin aşk pozuna adeta beğeni yağdı. İşte ikilinin o pozu…