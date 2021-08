Şevval Sam’ın bu sözlerine şok olacaksınız: ”İnsanlık…”

Yılların bile eskitemediği en nadir sanatçılardan bir tanesi olan Şevval Sam ‘ı geçip giden zaman bile daha da bir güzelleştirmektedir. Son derece başarılı ve yetenekli bir hem oyuncu hem de şarkıcı olan Şevval Sam bu aralar kadrosunda yer aldığı Fox TV ‘de ekranlara gelen Yasak Elma adlı dizinin yeni sezonu için enerjisini tazeliyor. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından hemen kendisini yaz tatilini yapmak için bir yerlere atan güzel oyuncu, sosyal medya aleminden de gündemi takip etmeyi ihmal etmiyor. Ünlü güzel, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günleri göz ardı etmedi ve sessizliğini bozarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden birtakım ciddi açıklamalarda bulundu. Siz de ünlü sanatçı Şevval Sam ‘ın sarf ettiği o sözlerini duyduğunuz zaman kulaklarınıza inanamayacaksınız.

Yasak Elma dizisi oldukça sevilen bir dizi

Yasak Elma, Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve oldukça uzun bir süredir de yayın hayatını devam ettiren başarılı nadir dizlerden bir tanesi. Konu edindiği olay örgüsü sayesinde izlerken hepimizi içine sürüklemeyi başaran dizinin son derece büyük bir hayran kitlesi bulunmaktadır. Yayınlandığı ilk günden bugüne kadar da son derece başarılı olan birçok oyuncuyu da içinde barındıran Yasak Elma dizisinin başrollerinde ise Şevval Sam ile güzel oyuncu Eda Ece yer almaktadır. Dizinin yayınlanacak olan yeni sezonu için geri sayıma başlayan oyuncuları da şimdi enerjilerini yeniliyorlar.

Dizide yer alan başarılı kadın oyuncuların hep birlikte çıkmış oldukları tekne tatili ise oldukça ses getirmişti. Bol bol keyifli vakit geçiren oyuncuların bu mutlu anları ise ne yazık ki çok kısa bir zaman aldı. Ülkemizde meydana gelen orman yangınları sebebi ile zor zamanlardan geçen Şevval Sam, tatil mutluluğunu bir kenara bıraktı ve yaşanan bu olaylara isyanını dile getirdi.

Şevval Sam ‘dan ağır sözler

‘’ Dünya hastalandı!! Onu biz hasta ettik!! İnsan!! ‘’ sözleri ile dünyada yer alan bütün insanlığı suçladı güzel oyuncu. Dünya genelinde yaşanmakta olan felaketlerin her biri oldukça can yakıcıdır. Biz de ülkemiz genelinde yaşanmakta olan ve hem doğaya hem de insanlarımıza oldukça büyük bir zararı olan orman yangınları felaketinin bir an önce durdurulmasını temenni ediyoruz. Ne yazık ki yaşamakta olduğumuz bu durum bütün canlılar alemi adına son derece sarsıcı ve üzücüdür.