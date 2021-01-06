Şevval Şahin, at üzerindeki pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu

Son zamanlarda yaptığı partiler ve açıklamaları ile magazin gündeminde olan Şevval Şahin, tatilde çekildiği pozlar ile sosyal medyada gündem oldu. Son olarak mayosuyla atın üzerinde poz veren Şahin, bu fotoğrafı instagram hesabından paylaştıktan sonra sosyal medyada çok konuşuldu.

Binlerce beğeni aldı

Endonezya’nın Bali adasında tatil yapan Şevval Şahin, mavi mayosu ile atın üstünde verdiği pozu takipçileri tarafından çok beğenildi. Binlerce beğeni alan Şahin, fotoğrafını ‘Şevval Cennette’ notuyla paylaştı.