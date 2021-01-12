Seren Serengil’e 34 beden bile olmuyor! 46 kiloya kadar düştü!

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu 49 yaşındaki sanatçı ve sunucu Seren Serengil 6 yıl önce mide ameliyatı olduğunu, rahat ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini belirterek aslında amacının çocuk yapmak olduğunu açıkladı. Çocuk yapmak için bir sene kadar hormon tedavisi alan Serengil: “Hormon tedavisi yüzünden verdiğim kiloların 15'i geri geldi. Maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. Evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım" diyerek aslında yeni bir ameliyat olmak istediğini belirtti.





Son günlerde sağlık sorunları ile ilgili adını sıkça duyduğumuz seren Serengil 46 kiloya düştüğünü belirterek sevenlerini çok üzdü. Küçüklükten bu yana su içemediğini söyleyen Seren Serengil: “Sekiz yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi.” dedi. Sigara ve alkol kullanmadığını kötü huyunun sadece su içemediğini söyleyen sanatçı gastrik ameliyat olduğunu ve bu sürecin onu çok yorduğunu açıkladı.

Televizyonda sürekli kendini gösteren sanatçı fiziğine ve formuna dikkat etmesini gerektiğini söyledi. Televizyon izlerken gerçek kilonun üstüne 5 kilo daha fazla gösterdiğini söyleyen sanatçı 52 kilo olması gerektiğini söyledi. Yemek yedikten sonra midesi bulandığını ayrıca yürürken sürekli düştüğünü söyleyen Serengil: “Yürürken düşüyorum, kaburgam en ufacık bir harekette çatlayabiliyor. Kemiklerde su kalmamış. Haddinden fazla zayıfladım." ifadelerine yer verdi.





Bu sürecin ilk zamanlarını anlatan Serengil her yemek yedikten sonra fenalaştığını söyledi. Son 2 ayda bir anda zayıfladığını söyleyerek şu an 34 bedenin bile küçük geldiğini söyledi.

“Çocuk reyonundan pantolon aldım!”

34 bedene düştüğünü ve artık hiçbir kıyafetinin kendisine göre olmadığını söyleyen sanatçı hızlı kilo verdiği için kıyafetlerinin olmadığını açıklayan Serengil: “Şu an 34 beden bile büyük geliyor. En son çocuk reyonundan pantolon aldım!" dedi. Şu an 13 ilaç ayrı aldığını ve haftada 3 kere serum bağlandığını ayrıca bacağından iğne olduğunu açıklayan sanatçı solunum probleminin de başladığını belirtti. Haftada mutlaka 3 kere hastaneye giden sanatçı kendisini daha iyi hissettiğini söyleyerek 51 kilo olmasını istediğini söyledi.





Tedavi süreci iyi gitmezse yeniden bir operasyon zorunluluğu olacağına dair konuşmasını sürdüren sanatçı; tedavi sonuç vermezse yeni bir operasyon sürecinin olacağını belirtti. Sürecin istenilen gibi gidilmemesi durumunda yoğun bakımda uzun süre kalınacağını söyleyen Serengil: “Ben köpeklerimden o kadar ayrı kalamam, inşallah o operasyonu geçirmek zorunda kalmam." diyerek sözlerine son verdi.