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Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil kayağa gitti!

Son zamanlarda sağlık durumu ile gündemden düşmeyen Seren Serengil “yaza çıkamayabilirim” cümleleri ile sevenlerini oldukça üzdü. Kısa zaman öncesinde tedavi gördüğünü açıklayan Serengil şimdi ise Erzurum’a giderek kayak yaptı. Takipçileri ile fotoğraf paylaşan ünlüye sevenleri sitem dolu sözler etti.

17 Ocak 2021 Pazar 23:03
Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil kayağa gitti!
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Kısa zaman öncesinde adını sıkça duyduğumuz Seren Serengil 46 kiloya kadar düşerek sağlık sorunları olduğunu belirten ve “yaza çıkamayabilirim” sözleri ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil Erzurum’a gitti.  Sürpriz bir şekilde evlenme kararı alan sevgilisi Mustafa Tohma ile kayağa giden ünlü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinden tepki aldı.

Zayıf olmak için ameliyat olan ünlü 70 kilodan 46 kiloya düşerek kilo vermesini durduramadığını açıkladı. Seren Serengil'in takipçileri: "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam dediniz bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" dedi. Serengil'in verdiği yanıt ise olay oldu.

 Serengil takipçilerine ise: “Spor önemli ben 6 yaşımdan beri kayıyorum ve beni en mutlu eden şey… Ruhen de bedenen de merak etmeyin iyi kayakçıyım; kolay kolay bir şey olmaz" yanıtını verdi.

 Takipçilerini memnun etmeyen cevapları ise Serengil’i haklı çıkarmaya yetmedi.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilErzurumMustafa Tohma
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