Rafet El Roman’a hayranı şoku! Tehdit edildi!

’de bir AVM’de konser veren ünlü şarkısıkonser bitiminde Sümeyye A. isimli hayranı ile görüşüp genç kızın sesini dinlemesini isteyen şarkıcıdan yorum istedi. El Roman ise hayranının bu isteğini kırmayıp kabul etti. Şarkı bitiminde sesini beğenmediğini ve yeteneksiz bulan şarkıcı konserden ayrılarak evine döndü. Genç kız ise Rafet El Roman’ın kullanmış olduğu cep telefonu numarasını bularak sevgilisine vermesi üzerine Ümit Ö. İsimli şahıs şarkıcıyı arayıp tehditler yağdırdı. Bunun üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan ünlü şarkıcı açıklamasında "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi.

Soruşturma sonunda tehdit eden Ümit. Ö ise ifadesinde amacının tehdit olmadığını belirtti. Sarkıntılık yaptığını düşündüğünü söyleyen Ümit Ö. her şeyi sinirle yaptığını söyledi.