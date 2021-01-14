İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Rafet El Roman’a hayranı şoku! Tehdit edildi!

Rafet el Roman kısa zaman öncesinde bir hayranına ‘sesin kötü’ demesiyle hayranının sevgili tarafından tehdit edildi. Genç kız şarkıcının numarasını paylaştığı için Rafet El Roman kişisel verileri yaymak suçundan hayranına dava açtı.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:13
Rafet El Roman’a hayranı şoku! Tehdit edildi!
Takip Et:

Mersin’de bir AVM’de konser veren ünlü şarkısı Rafet el Roman konser bitiminde Sümeyye A. isimli hayranı ile görüşüp genç kızın sesini dinlemesini isteyen şarkıcıdan yorum istedi. El Roman ise hayranının bu isteğini kırmayıp kabul etti. Şarkı bitiminde sesini beğenmediğini ve yeteneksiz bulan şarkıcı konserden ayrılarak evine döndü. Genç kız ise Rafet El Roman’ın kullanmış olduğu cep telefonu numarasını bularak sevgilisine vermesi üzerine Ümit Ö. İsimli şahıs şarkıcıyı arayıp tehditler yağdırdı.  Bunun üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan ünlü şarkıcı açıklamasında "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi.

 Soruşturma sonunda tehdit eden Ümit. Ö ise ifadesinde amacının tehdit olmadığını belirtti. Sarkıntılık yaptığını düşündüğünü söyleyen Ümit Ö.  her şeyi sinirle yaptığını söyledi.



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rafet El RomanMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uraz Kaygılaroğlu aşk iddialarını tiye aldı
Uraz Kaygılaroğlu aşk iddialarını tiye aldı
İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Kerem ve Hande’nin olay yaratan pozlarından sonra Sarp Bozkurt’tan gönderme!
Kerem ve Hande’nin olay yaratan pozlarından sonra Sarp Bozkurt’tan gönderme!
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan koronavirüse yakalandı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan koronavirüse yakalandı
Naz Mila hamamda yarı çıplak pozlarıyla gündem oldu!
Naz Mila hamamda yarı çıplak pozlarıyla gündem oldu!
Şeyma Subaşı üstsüz deniz kabuğuyla poz verdi, takipçileri çileden çıktı
Şeyma Subaşı üstsüz deniz kabuğuyla poz verdi, takipçileri çileden çıktı

Popüler Haberler

Engelli raporu bitmeden yenileme yapılır mı? 2021 Engelli raporu yenileme kaç yılda bir yapılmalı?
Ağrı askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
2021 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun yaşı, boyu, sevgilisi
iPhone garanti tarihi süresi hesaplama işlemi
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 14 Ocak 2021 Perşembe
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Emanet dizisi Neslihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ocak 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
2020 Ziraat Bankası traktör kredisi 72 ay vadeli kredi hesaplama
EXXEN Survivor 1. Hafta SMS Sıralaması ve elenen yarışmacı
TOKİ Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş kura çekiliş sonuçları hak sahibi isim listesi
Yasak Elma Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlanacak mı? 30 Mart Pazartesi Zalim İstanbul neden yok?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Güz Masalı hint dizisi kaç bölüm devam edecek, ne zaman final yapcak?
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Anlık mesajlaşma programları ve güven oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.