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Pınar Altuğ’un kızı için çarpıcı açıklamalarda bulundu! Alaylı değil, mektepli olacak!

İstanbul Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu Pınar Altuğ magazin muhabirleri ile sohbet etti. Kıyafeti ve gösterişli saati ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ kızı Su için açıklamalarda bulundu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:51
Pınar Altuğ’un kızı için çarpıcı açıklamalarda bulundu! Alaylı değil, mektepli olacak!
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Çocuklar Duymasın’ dizisinin Meltem karakteri ile tanıdığımız Pınar Altuğ Bebek’te görüntülendi. Magazin muhabirleri ile kısa bir sohbeti olan Pınar Altuğ kolunda ki ‘Rolex’ markalı saati kimsenin gözünden kaçmadı. Değeri 90 bin TL olan saati koluna takan oyuncu mekanların tedbirler nedeni ile kapalı olmasından kaynaklı deniz kenarını oturan Pınar Altuğ sosyal mesafe kurallarına uyması dikkat çekti. Magazin muhabirlerinin kızı ile sorular sorulmasına Pınar Altuğ kızı için setlerde büyüdüğünü söyledi. Oyuncu olmak için hevesli olduğunu dile getiren oyuncu kızının kendisi gibi alaylı olmayacağını bu işin okulunu okuyacağını söyledi.




Son Güncelleme: 13.01.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
Pınar AltuğÇocuklar DuymasınSu
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