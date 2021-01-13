Pınar Altuğ’un kızı için çarpıcı açıklamalarda bulundu! Alaylı değil, mektepli olacak!





‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin Meltem karakteri ile tanıdığımız Pınar Altuğ Bebek’te görüntülendi. Magazin muhabirleri ile kısa bir sohbeti olan Pınar Altuğ kolunda ki ‘Rolex’ markalı saati kimsenin gözünden kaçmadı. Değeri 90 bin TL olan saati koluna takan oyuncu mekanların tedbirler nedeni ile kapalı olmasından kaynaklı deniz kenarını oturan Pınar Altuğ sosyal mesafe kurallarına uyması dikkat çekti. Magazin muhabirlerinin kızı ile sorular sorulmasına Pınar Altuğ kızı için setlerde büyüdüğünü söyledi. Oyuncu olmak için hevesli olduğunu dile getiren oyuncu kızının kendisi gibi alaylı olmayacağını bu işin okulunu okuyacağını söyledi.

