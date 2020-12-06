Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinden kısıtlama pozu

06 Aralık 2020 Pazar 18:12
2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinden hafta sonu paylaşımı geldi. Anne baba olmak için gün sayan çift, kısıtlamanın keyfini evlerinde çıkarıyor.
Bir Başkadır
dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Öykü Karayel, geçtiğimiz haftalarda hamile
olduğunu açıklamıştı. Hamilelik günlerini evde geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Can Bonomo ile geçirdiği keyifli anları paylaştı.
Çiftin fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.
Son Güncelleme: 06.12.2020 18:12
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