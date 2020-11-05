Lauren Goodger dar mini elbisesi ile verdiği pozla dudak uçuklattı!

34 yaşındaki dünyaca ünlü televziyon programcısı Lauren Goodger'ın yıldızı 2010 yılında yapmaya başladığı televizyon programı ile başladı.

İngilterede yaptığın program sayesinde izlenme rekorlar kıran Goodger ülkesinde bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.

Lauren Goodger geçtiğimiz sene başında estetik operasyonlar için ülkemize gelmiş, burada geçirdiği operasyon ile vücudundan yağlarını aldırmıştı.

Korona virüsü sebebiyle uzun zamandır karantinada olan ve ortalıkta pek görünmeyen başarılı yıldız, ülkesinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte kendini dışarıya attı.

Bir mekandan çıkarken paparazzilere yakalanan Goodger, bir kaç soruya cevap verdikten sonra, poz vermeyide unutmadı.

Dar ve mini mavi elbisesiyle poz veren güzel yıldız Goodger, verdiği pozlar ile adeta dudak uçuklattı.

İşte 34 yaşındaki seksi yıldızın verdiği birbirinden cesur ve cüretkar pozlar