Jennifer Lopez'in yaptığı bikinili paylaşım takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu

51 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sanal alemde yaptığı iddialı paylaşımlar ile genç kızlara taş çıkartıyor.

İki çocuğu bulunan güzel şarkıcı Jennifer Lopez yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor ve bu esnada sanal alemdeki milyonlarca takipçisinide ihmal etmiyor.

Lopez'in Instagramında toplam 131 milyon takipçisi bulunuyor.

Diğer yandan başarılı ve güzel şarkıcının önümüzde ki günlerde kozmetik işine gireceği ve kendi markasını kuracağı iddia ediliyor.

Yaptığı iddialı paylaşımlar ile adından her zaman söz ettiren güze şarkıcı son yaptığı bikini paylaşımına kısa süre içinde yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

işte güzel şarkıcı Jennifer Lopez'in takipçilerinin beğenisine sunduğu ve yaza meydan okuduğu o bikini cesur pozu