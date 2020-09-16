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Jennifer Lopez'in yaptığı bikinili paylaşım takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu

51. yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sanal alemde yaptığı paylaşımlarda ile genç kızlara taş çıkartıyor. Lopez'in son yaptığı paylaşım takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:50
Jennifer Lopez'in yaptığı bikinili paylaşım takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
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51 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sanal alemde yaptığı iddialı paylaşımlar ile genç kızlara taş çıkartıyor.

İki çocuğu bulunan güzel şarkıcı Jennifer Lopez yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor ve bu esnada sanal alemdeki milyonlarca takipçisinide ihmal etmiyor.

Lopez'in Instagramında toplam 131 milyon takipçisi bulunuyor.


Diğer yandan başarılı ve güzel şarkıcının önümüzde ki günlerde kozmetik işine gireceği ve kendi markasını kuracağı iddia ediliyor.

Yaptığı iddialı paylaşımlar ile adından her zaman söz ettiren güze şarkıcı son yaptığı bikini paylaşımına kısa süre içinde yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

işte güzel şarkıcı Jennifer Lopez'in takipçilerinin beğenisine sunduğu ve yaza meydan okuduğu o bikini cesur pozu



Son Güncelleme: 16.09.2020 13:50
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Jennifer LopezJennifer Lopezin Paylaşımları
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