Hande Yener ameliyat oldu!

Ünlü popçu Hande Yener, Nişantaşı’nda muhabirlere yakalandı. Nişantaşı’nda bulunan bir klinikte diş operasyonu geçiren Hande Yener ameliyat hakkında uzun zamandır olması gereken bir operasyon olduğu vakit olmadığı için bu zamana kadar ertelediğinin belirtti. Ameliyatın iyi geçtiği öğrenilirken ünlü popçunun keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Altı saat süren ameliyattan dolayı yüzünde şişlikler oluşan ünlü popçu yüzünü maske ile kamufle eden 48 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, muhabirlerin sorularına kısa cevaplar vererek arabasına bindi ve uzaklaştı.

Öte yandan bir süre önce İbo Show programına konuk sanatçı olarak katılan Hande Yener, duruşu ve oturuşu ile gündem olmuş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kendisine bu konu hakkında sorular sorulan Hande Yener hanım hanımcık oturduğunu söyledi.