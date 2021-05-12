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Eda Erol ablası Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı

Eda Erol ablası Esra Erol’un doğum gününü paylaştığı fotoğraflar ile kutladı. Eda Erol’un paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı yıktı. İşte Eda Erol’un paylaşımı ve ablasına doğum günü mesajı…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 02:59
Eda Erol ablası Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
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Yeni yaşına basan Esra Erol’un doğum gününü ilk kutlayan isim kardeşi Eda Erol oldu. Erol sosyal medyadan Esra Erol ve Bihter Erol’la çekindikleri fotoğrafı paylaşarak ablası Esra Erol’un doğum gününü kutladı.

Eda Erol, "Canım ablam sana sevgim tarifsiz iyi ki doğdun iyi ki" notu ile ablasının doğum gününü kutlarken Esra Erol'un yanıtı gecikmedi. Erol, kardeşinin doğum günü mesajına "Güzel kuzum benim" yorumu ile cevap verdi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Erol’un paylaşımına ilgi gösterip güzel sunucunun doğum gününü kutladı. Ayrıca, güzellikleri dikkatleri üzerine çeken Erol kardeşler, sosyal medyaya damga vurdular.


Son Güncelleme: 12.05.2021 02:59
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EdaErolEsra
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