Chloe Khan sosyal medyayı sallıyor!

28 yaşındaki Dubai asıllı güzel model Chloe Khan paylaşımlarıyla sanal alemi sallamaya devam ediyor.

Khan paylaştığı birbirinden iddialı ve cesur pozlarıyla sosyal medyada her geçen takipçi sayısını katlamaya devam ediyor.

Ünlü modeli kendi ınstagram hesabından 2 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Paylaştığı iddialı pozlar ve altına düştüğü yorumlarla gündemden düşmeyen Khan, öte yandan takipçilerinin eleştiri ve iltifatlarına verdiği cevaplar ile de zaman zaman gündeme geliyor.

Televizyon ekranlarında ilk olarak 10 sene evvel X Factor yarışmasında tanınan güzel model son olarak sosyal medyada ayna karşısında verdiği pozla yine konuşuluyor.

Ayna pozundan sonra ise takipçilerinin karşısında kaldığı otelin havuz başında beyaz bikinsiyle poz veren Khan'ın bu paylaşımları kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İŞte Dubai asıllı güzel model Chloe Khan havuz başında rahat tavırlarıyla verdiği o çok özel pozlar