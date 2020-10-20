Alman model Mara Inkperial fotoğraflarını satıp para kazanıyor!

Bir dönem modellik yapan ve podyumların aranan yüzü olan Mara Inkperial, şu sıralara sanal alemi paylaştığı fotoğrafları ile kasıp kavuruyor.

Tanınan alman manken, modellik sonrasında vücudunun hemen hemen her yerine dövme yaptırmış ve Inkperial dövmeli pozları sanal alemde çok konuşulmuştu.

Şu sıralar takipçilerine sanal alemde dövmeli ve müstehcen pozlarını paylaşmaya devam eden Mara Inkperial bu işten ayrıca gelir elde ediyor.

Pozlarını sanal alemde takipçilerine sunan tanınan model, ayrıca bazı özel ve iddialı pozlarınında ücret karşılığında hayranlarına satıyor.

Vücudunun her yeri dövmeli olan Mara Inkperial ise takipçilerinin para karşılığında en çok hangi pozlarını istediklerini açıkladı.

Inkperial ücret karşılığında hayranlarına ulaştırdığı pozlardan en çok ayaklarının fotoğraflarını sattığının ve bu işten neredeyse küçük bir servet kazandığını açıkladı.

İşte bir zamanlarda podyumlarda olduğu kadar şimdide sanal alemde esen model Mara Inkperial'in o çok özel fotoğrafları