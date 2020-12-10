8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den yeni poz!

Yaklaşık 5 yıl önce ekranlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinden Hürrem Sultan olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Meryem Uzerli şu sıralar 8. aylık hamile.

Doğuma çok az zaman kalan ünlü oyuncu 2. çocuğunu kucağına almak için günleri sayıyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem Sultan karakteriyle kariyerinin en iyi çıkışını yapan ünlü oyuncu beklenmedik bir kararla dizinin reytinglerinin tavan yaptığı sırada, tükenmişlik sendromuna yakalanmış ve diziden ayrılmıştı.

O dönemlerden sonra ekranlarda fazla görünmeyen ünlü oyuncunun 2014 yılında Lara isminde bir kızı dünyaya gelmişti.

Şu sıralar mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu 2. çocuğunu dünyaya getirmeyi heyecan ile bekliyor.

Uzerli mutlu anlarını hayranları ile paylaşmayada devam ediyor.

Başarılı oyuncu kanı bununda hallerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Kilo aldığı görülen güzel oyuncunun bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.