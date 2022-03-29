Ramazan ayına günler kala, Macrocenter marketleri vatandaşlar için uygun ramazan kolilerini satışa sundu. Macrocenter bereket, lezzet, ziyafet kolisi fiyatları ve içeriği karşınızda..

Ramazan ayına günler kala, Macrocenter marketleri vatandaşlar için uygun ramazan kolilerini satışa sundu. Macrocenter bereket, lezzet, ziyafet kolisi fiyatları ve içeriği karşınızda..

Vatandaşlar Türkiye'nin zincir marketlerinden biri olan Macrocenter, koli fiyatlarını merak ediyor. Neredeyse tüm zincirmarketlerin oluşturduğu ramazan kolileri vatandaşlar tarafından sürekli olarak takip edilmekte. Vatandaşlar en uygun ramazan kolilerini almak için araştırmalar yapıyor. Tüm zincir marketlerin ramazan kolisi fiyatlarına bakarak en uygun paketi seçmeye çalışan vatandaşlar, ramazanda ihtiyacı ürünleri toptan şekilde almakta.

Ramazan ayına giriş yaparken vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle uygun çözümler bulmak istemekte. Zincir marketlerin sunduğu ramazan kolileri normal alışverişe ve kolinin içeriğine göre oldukça uygun fiyatlandırma ile müşterilere sunulmaktadır. Macrocenter'de müşterilerine 3 farklı şekilde ramazan kolisi hazırlamış durumda. Ramazan bereket, lezzet ve ziyafet kolileri Macrocenter şubelerinden ve Macrocenter internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. İşte Macrocenter 2022 ramazan paketi fiyatları ve içeriği..

Macrocenter Ramazan Bereketi Paketi İçeriği :

Yayla Pilavlık Pirinç 1kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L.

Mutlu Burgu Makarna 500

Tukaş Domates Salçası 830 g.

Eriş Un 1 kg.

Doğuş Rize Çay 500 g.

Torku Küp Şeker 750 g.

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 g.

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 g.

Knorr Tavuk Bulyon

Coca-Cola Şekersiz 1 l.

Kenton Çikolatalı Puding 100 g.

29 Mart 2022 tarihiyle Makrocenter ramazan bereketi paketinin fiyatı 99.90TL olarak belirlenmiştir.

Macrocenter Ramazan Lezzet Paketi İçeriği:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 kg.

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg.

Orkide Ayçiçek Yağı 1 l.

Mutlu Burgu Makarna 500 g.

Mutlu Yüksük Makarna 500 g.

Mutlu Spaghetti Makarna 500 g.

Eriş Un 1 kg.

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 g.

Yayla Haşlanmış Nohut 700 g.

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 g.

Tukaş Domates Salçası 830 g.

Mutlu İrmik 500 g.

Doğuş Rize Çay 500 g.

Torku Küp Şeker 750 g.

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 g.

Knorr Tavuk Bulyon 60 g.

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 g.

Marmara Birlik Siyah Zeytin 200 g.

Kenton Çikolatalı Puding 100 g.

Coca-Cola Şekersiz 1 l.

Fruko Gazoz 1 l.

Fanta Portakal 1 l.

29 Mart 2022 tarihiyle Macrocenter lezzet paketinin fiyatı ise 169.90 TL olarak belirlenmiştir.

Macrocenter Ramazan Ziyafet Paketi İçeriği:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 kg.

Yayla Kırmızı Mercimek 1 kg.

Yayla Koçbaşı Nohut 1 kg.

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg.

Orkide Ayçiçek Yağı 1 l.

Mutlu Burgu Makarna 500 g.

Mutlu Yüksük Makarna 500 g.

Mutlu Spaghetti Makarna 500 g.

Eriş Un 1 kg.

Tat Domates Salçası 830 g.

Doğuş Rize Çay 500 g.

Torku Toz Şeker 1 kg.

Torku Küp Şeker 750 g.

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 g.

Yayla Haşlanmış Nohut 700 g.

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 g.

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 g.

Knorr Tavuk Bulyon 60 g.

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 g.

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 200 g.

Knorr Pul Biber 65 g.

Knorr Kuru Nane 25 g.

Knorr Kekik 20 g.

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 g.

Mutlu İrmik 500 g.

Kral Cinbaba 140 g.

Kenton Çikolatalı Puding 100 g.

Hisar Türk Kahvesi 100 g.

Coca-Cola Şekersiz 1 l.

Fruko Gazoz 1 l.

Fanta Portakal 1 l.

29 Mart 2022 tarihiyle Macrocenter ramazan ziyafet paketinin fiyatı 269.90 TL olarak belirlenmiştir.