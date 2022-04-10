“Netflix Original Series” dizilerinden olan ve ilk iki sezonuyla izleyicilerini etkilemeyi başaran Lupin dizisinin 3’ncü sezonunun ne zaman çıkacağı merak konusu. Sosyal medyada Lupin’in sıkça gündeme gelmesi, hayranların kafalarında soru işaretleri oluşturdu.

Netflix’in kendi yapımları arasında yer alan ve ilk bölümünden ikinci sezon final bölümüne kadar büyük beğeni toplayan Lupin dizisinin 3’ncü sezonunun ne zaman çıkacağı merak konusu. Özellikle sosyal medyada büyük takipçi kitlelerine sahip sayfaların son zamanlarda Lupin dizisi ile ilişkili paylaşımlar yapması, dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Peki; Lupin dizisi 3’ncü sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak, dizinin oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Lupin Oyuncu Kadrosu

Arsene Lupin’in hayatını anlatan başarılı Netflix dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin bazılarına izleyiciler diğer Netflix yapımlarından aşina olsa da pek çok oyuncu herhangi bir Netflix yapımında ilk kez yar aldı. Peki; senaryosunu George Kay ve François Uzan’ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Marcela Said, Ludovic Bernard ve Louis Leterrier gibi isimlerin bulunduğu Lupin dizisinin oyuncu kadrosunu kimler oluşturuyor?

Omar Sy: Assane Diop

Shirine Boutella: Lieutenant Sofia Belkacem

Ludivine Sagnier: Claire

Clotilde Hesme: Juliette Pellegrini

Soufiane Guerrab: Youssef Guedira

Lupin 3. Sezon Çıkacak Mı?

İkinci sezon final bölümü ile büyük yankı uyandıran Lupin dizisi, en son Haziran 2021’de izleyenleriyle buluşmuştu. İkinci sezonun finalinde, dizinin uyarlandığı Maurice Leblanc tarafından Arsene Lupin için kaleme alınan The Queen's Necklace kitabın dizideki yeri son buldu. Bu durumun ardından pek çok kişi 3’ncü sezonun çıkıp çıkmayacağını internette araştırmaya başladı. Sızdırılan bilgilere göre Lupin dizisinin 3’ncü sezonu için taraflar arası anlaşma imzalandı. Dizinin 3’ncü sezonunun izleyicilerle buluşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Lupin 3’ncü Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Heyecan ile 3’ncü sezonun beklendiği dizi için Netflix ile anlaşma yapıldığı iddiaları çok güçlü kaynaklardan gelmişti. Daha önce de sosyal medya hesapları üzerinden, Netflix ve HBO gibi platformlar ile ilgili bilgiler sızdıran büyük kitlelere sahip sayfaların paylaşımına göre; Lupin dizisi için Netflix ve yapım tarafı karşılıklı anlaşma sağladı. Ancak, dizinin çıkış tarihi henüz belli değil. Lupin dizisinin çekimlerinin yapıldığı söylentilerinin asılsız olduğunun ortaya çıkması ile birlikte dizinin 2022 yılında çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu. Dizinin çıkış tarihine ilişkin henüz hiçbir remi açıklama yapılmadı.